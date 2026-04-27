鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-27 21:38

美股主要指數周一 (27 日) 開盤走低，市場在本周財報密集發布與聯準會 (Fed) 利率決策前轉趨觀望。隨著美伊和談再度停滯，荷姆茲海峽局勢升溫推升油價，地緣政治風險重回市場焦點，也使先前創高的漲勢暫時降溫。

截稿前，道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.1%。台積電 ADR 漲 2.2%。

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美股主要指數周一盤前持穩於歷史高檔附近，市場迎來科技巨頭財報密集發布與多國央行決策周之際，中東局勢仍為關鍵變數。隨著美伊談判停滯，荷姆茲海峽持續處於封鎖狀態，牽動能源價格與市場情緒。

標普 500 期貨變動不大，維持高檔震盪。布蘭特原油價格上漲約 1.3%，報每桶約 106.7 美元，主因美國總統川普週末取消派遣特使前往巴基斯坦協調談判的行程。根據 Axios 報導，伊朗方面釋出訊號，願意接受暫時性協議以重啟荷姆茲海峽航運，條件是美方解除對伊朗港口的封鎖。

受晶片股強勁表現與企業獲利支撐，標普 500 本月累計上漲近 10%，幾乎收復中東戰事爆發後的跌幅。週一盤前，包括高通 (QCOM-US)、Sandisk(SNDK-US) 與美光 (MU-US) 等半導體股延續漲勢，市場對 AI 需求與相關產業前景仍抱持樂觀預期。

此外，聯準會 (Fed) 也將於周三公布最新利率決策，七大工業國 (G7) 央行官員亦將在本週召開會議，投資人密切關注決策者如何因應戰事可能引發的通膨壓力。

Panmure Liberum 策略主管克萊門特 (Joachim Klement) 表示，目前市場正在尋找新的敘事主軸，短期內再度回到 AI 題材，但投資人仍在評估伊朗戰爭的後續影響，未來可能出現新的宏觀主線。

歐洲股市小幅上漲約 0.2%，亞洲股市則跟隨上周五美股走勢收高。全球債市殖利率同步走升，美國 10 年期公債殖利率上升 2 個基點至 4.32%。美元走弱約 0.3%，黃金價格則持平。

Jefferies 歐洲首席經濟學家庫馬 (Mohit Kumar) 指出，即便達成協議，油價也難以回到戰前水準，市場需納入一定程度的停滯性通膨影響。他認為，美國經濟受影響程度相對較低，南亞衝擊最大，歐洲則介於兩者之間。

此外，美國參議院銀行委員會預計於周三就華許 (Kevin Warsh) 出任 Fed 主席提名進行表決。隨著共和黨參議員提里斯 (Thom Tillis) 撤回阻擋，市場普遍預期華許將順利接替任期將於 5 月 15 日屆滿的鮑爾(Jerome Powell)。華許在上周聽證會中主張，Fed 應進行政策體制上的「轉變」。

德意志銀行分析師指出，本次 Fed 會議可能不會立即調整政策指引，較具實質意義的變化恐延至 6 月。不過，若會後聲明略偏鷹派，例如強調通膨與就業風險趨於平衡，市場可能解讀為貨幣政策立場轉向相對緊縮。

截至台北時間周一（27 日）21 時許：

焦點個股：

高通 (QCOM-US) 早盤股價上漲 6.89%，至每股 159.10 美元

高通 (QCOM-US) 盤前股價大漲逾 12%，主因市場傳出該公司將與 OpenAI 合作開發智慧型手機處理器。天風國際證券分析師郭明錤指出，高通將參與 AI 手機晶片開發計畫，帶動投資人對其 AI 裝置布局的期待升溫。受此消息影響，蘋果 (AAPL-US) 盤前股價下跌約 1.5%，市場憂心潛在競爭升溫。

Adobe(ADBE-US) 早盤股價下跌 1.55%，至每股 241.65 美元

Adobe 盤前股價下跌逾 1%，主因券商瑞穗 (Mizuho) 將其評等自「優於大盤」下調至「中立」。分析師指出，隨著市場上替代方案增加，加上公司未來可能進行併購或投資布局，恐對利潤率帶來壓力，影響中長期表現。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 2.93%，至每股 84.96 美元

英特爾股價延續上周強勢表現，盤前再上漲約 2.5%。該公司在公布財報後股價單日大漲約 23%，市場持續消化其財測與轉型進展，帶動股價進一步走強。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

根據高盛的分析，投資者的風險偏好已反彈至戰前水準。分析師寫道，隨著投資人押注美伊戰爭最壞的情況不會發生，股市波動性大幅回落。分析師表示，美國散戶重新湧入股市，自動化交易也推動了股市上漲。