鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-27 19:42

美國聯合航空 (UAL-US) 執行長柯比 (Scott Kirby) 周一 (27 日) 證實，曾主動接洽美國航空 (AAL-US) 洽談合併可能性，但相關討論已經終止，原因在於對方並未同意推進交易。

柯比在聲明中指出，他之所以提出合併構想，是基於打造具全球競爭力航空公司的願景，認為雙方整合後可為旅客帶來更佳服務，並創造就業機會與經濟效益。他強調，這項「大膽構想」並非出於營運壓力，而是為了擴大規模、提升產業競爭力，並帶動美國航空業邁入新一階段。

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柯比表示，他相信若在部分國內市場進行資產剝離，監管機關有機會批准這項交易，因為可為消費者、員工及各地社群帶來整體利益。他也透露，自己曾將該構想向川普政府提出，希望藉此打造能與外國航空公司競爭的大型國際航空集團。

不過，美國航空方面並未接受該提案。美國航空執行長伊索姆 (Robert Isom) 上周已表明，與聯合航空合併將不利於消費者，並可能構成反競爭行為。柯比則指出，對方最終選擇公開拒絕接觸，使談判無法繼續推進。

柯比表示：「沒有願意合作的夥伴，這樣規模的交易根本無法完成。」這也是他首度公開證實，曾考慮與前東家美國航空進行合併。

儘管柯比明確表示談判已告一段落，但他仍花費相當篇幅闡述合併的潛在效益，外界解讀，不排除未來仍可能尋求重啟對話的機會。