鉅亨網編譯段智恆 2026-04-17 01:00

這項名為《硬體技術多邊協調管制法案》(Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act, 簡稱 MATCH 法案) 的提案於 4 月初由跨黨派議員提出，目標在於填補現行對中國晶片與設備出口管制的漏洞，並促使盟友如日本與荷蘭採取一致措施，以維持美國在人工智慧 (AI) 等關鍵技術領域的領先地位。眾議院外交委員會預計下週就該法案進行表決，為其立法程序邁出重要一步。

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美國自 2022 年起推動對中國晶片與設備的全面管制，並持續與荷蘭、日本協調政策，但業界認為各國標準仍存在差距，導致競爭環境不對等。MATCH 法案因此設下外交協商期限，若未能達成一致，將進一步擴大美方單邊管制措施。