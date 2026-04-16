search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

〈美股早盤〉中東外交轉機與財報提振市場 主要指數走揚

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

美股主要指數周四 (16 日) 開盤走高，市場在中東衝突出現外交緩和希望下，風險偏好回升，加上企業財報表現穩健，帶動投資人信心。科技股持續吸引買盤，推動標普 500 與那斯達克指數盤中再創歷史新高，顯示資金仍偏好成長型資產，並觀望後續停火談判進展。

cover image of news article
〈美股早盤〉中東外交轉機與財報提振市場 主要指數走揚(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 140 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 0.02%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.3%。台積電 ADR 跌近 1.6%。


美股主要指數期貨周四盤前小幅走高，在科技股買盤支撐下延續近期反彈走勢，市場持續關注中東停火談判進展，評估戰事對全球經濟與資產價格的影響。標普 500 指數期貨上漲約 0.1%，此前現貨指數首度收在 7,000 點之上；那斯達克 100 指數期貨一度上漲 0.5%，隨後漲幅收斂。

科技股表現成為盤面焦點，台積電釋出樂觀營收展望，強調 AI 晶片需求「極為強勁」，並將資本支出推向 520 億至 560 億美元區間上緣，激勵市場對 AI 投資前景的信心。消息帶動科技股早盤走強，微軟 (MSFT-US) 上漲約 1.7%，成為「美股七雄」中表現最亮眼個股之一。市場亦關注馬斯克旗下團隊為其晶片製造計畫「Terafab」尋求設備報價的消息，進一步提振科技股氣氛。

科技股領軍反彈 AI 需求支撐市場情緒

近期科技股在年初表現落後後出現回補買盤，推動那斯達克 100 指數邁向自 2017 年以來最長連漲紀錄。歐洲股市同步走高，Stoxx600 指數上漲 0.4%，其中零售、媒體與科技股領漲；亞洲市場科技股指數亦創下歷史新高，台股總市值更突破 4.1 兆美元，超越英國市場規模。

不過，投資人配置策略趨於審慎。瑞銀財富管理指出，目前對 AI 族群採取更精選策略，偏好以自有現金進行投資的企業，而非仰賴發債籌資的公司，顯示市場對資金成本與財務體質仍保持關注。

戰事與通膨風險未解 市場恐低估衝擊

儘管股市回升，市場仍面臨地緣政治與通膨壓力。布蘭特原油價格逼近每桶 96 美元，主因荷姆茲海峽通行幾近停滯，能源供應持續緊張。同時，美國上週初領失業金人數低於預期，帶動公債殖利率回落，美元終止連續八日跌勢，黃金則升破每盎司 4,800 美元，顯示避險需求仍在。

市場近期轉向樂觀，部分原因在於中東緊張局勢出現降溫跡象，加上企業財報與 AI 題材帶動風險偏好回升。然而，國際貨幣基金與世界銀行年會與會人士警告，金融市場可能低估戰事對經濟的長期衝擊，特別是潛在的停滯性通膨風險。

目前，美伊停火協議預計下周到期，巴基斯坦正加大斡旋力道，試圖促成延長協議。市場普遍認為，荷姆茲海峽能否恢復正常通行將成為關鍵變數。分析指出，若市場已預先反映航道重啟情境，後續上行空間恐有限，反之若局勢惡化，則可能引發新一輪波動。

截至台北時間周四（16 日）21 時許：
焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.62%，至每股 264.79 美元

蘋果正加速推進新一代 iPhone 相機升級，供應鏈已開始量產關鍵零組件，市場預期將首度在 iPhone 18 Pro 與 Pro Max 導入「可變光圈」技術，並有望於今年 9 月發表。這項功能過去多見於專業相機，若正式搭載，將成為 iPhone 影像系統的重要里程碑。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.78%，至每股 388.88 美元

特斯拉電動皮卡 Cybertruck 銷售近來出現疲態。最新數據顯示，馬斯克旗下企業成為主要買家之一，凸顯這款話題車款在一般消費市場的需求降溫。根據標普全球汽車 (S&P Global Mobility) 登記資料，2025 年第四季美國共登記 7,071 輛 Cybertruck，其中約 1,279 輛由 SpaceX 購入，占比超過 18%，若加計 xAI、Boring 與 Neuralink 等公司，幾乎每五輛就有一輛來自馬斯克商業版圖內部流轉。

台積電 ADR(TSM-US) 早盤股價下跌 2.16%，至每股 367.00 美元

台積電 (2330-TW) 盤前微跌 0.7%，第一季實現淨利新台幣 5,725 億元(約 182 億美元)，較去年同期大幅成長 58%，顯著高於市場預期。該公司預計 2026 年第二季營收將達到 390 億至 402 億美元，毛利率預計為 65.5% 至 67.5%，同時將全年營收成長預期從「約 30%」上調至「30% 以上」。

今日關鍵經濟數據：
  • 美國上周初領失業金人數報 20.7 萬，預期 21.3 萬，前值 21.8 萬
  • 美國上周續領失業金人數報 181.8 萬，預期 181 萬，前值 178.7 萬
華爾街分析：

在這輪由地緣風險緩和驅動的 V 形反轉中，資深策略師 Ed Yardeni 指出，市場正在學會與美伊戰爭「共存」，並維持標普 500 指數已於 3 月 30 日觸底的判斷。這意味著市場已從初期的恐慌模式中走出，地緣政治不再是壓倒一切的主導因素。市場訊號逐漸明確，投資人開始重新聚焦公司財報和獲利能力，顯示出風險偏好的回歸。


文章標籤

美國經濟聯準會Fed通膨就業市場升息降息油價石油原油荷姆茲海峽荷莫茲海峽美國伊朗中東戰爭川普美股早盤TOP

相關行情

台股首頁我要存股
NASDAQ23967.37-0.20%
S&P 5007014.41-0.12%
美元指數98.2530.20%
費城半導體9219.71-0.21%
道瓊指數48432.74-0.06%
NASDAQ10026184.23-0.08%
現貨黃金4789.820.00%
倫敦原油期97.74+2.96%
美國10年公債殖利率4.279+0.54%
ICE布蘭特原油期貨%
台積電2085+0.24%
特斯拉384.9-1.80%
台積電ADR365.7-2.51%
蘋果262.47-1.49%
微軟413.95+0.66%
美元/台幣31.556-0.30%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏強
台積電

51.61%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty