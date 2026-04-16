鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-16 21:40

美股主要指數周四 (16 日) 開盤走高，市場在中東衝突出現外交緩和希望下，風險偏好回升，加上企業財報表現穩健，帶動投資人信心。科技股持續吸引買盤，推動標普 500 與那斯達克指數盤中再創歷史新高，顯示資金仍偏好成長型資產，並觀望後續停火談判進展。

〈美股早盤〉中東外交轉機與財報提振市場 主要指數走揚(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 140 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 0.02%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.3%。台積電 ADR 跌近 1.6%。

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美股主要指數期貨周四盤前小幅走高，在科技股買盤支撐下延續近期反彈走勢，市場持續關注中東停火談判進展，評估戰事對全球經濟與資產價格的影響。標普 500 指數期貨上漲約 0.1%，此前現貨指數首度收在 7,000 點之上；那斯達克 100 指數期貨一度上漲 0.5%，隨後漲幅收斂。

科技股表現成為盤面焦點，台積電釋出樂觀營收展望，強調 AI 晶片需求「極為強勁」，並將資本支出推向 520 億至 560 億美元區間上緣，激勵市場對 AI 投資前景的信心。消息帶動科技股早盤走強，微軟 (MSFT-US) 上漲約 1.7%，成為「美股七雄」中表現最亮眼個股之一。市場亦關注馬斯克旗下團隊為其晶片製造計畫「Terafab」尋求設備報價的消息，進一步提振科技股氣氛。

科技股領軍反彈 AI 需求支撐市場情緒

近期科技股在年初表現落後後出現回補買盤，推動那斯達克 100 指數邁向自 2017 年以來最長連漲紀錄。歐洲股市同步走高，Stoxx600 指數上漲 0.4%，其中零售、媒體與科技股領漲；亞洲市場科技股指數亦創下歷史新高，台股總市值更突破 4.1 兆美元，超越英國市場規模。

不過，投資人配置策略趨於審慎。瑞銀財富管理指出，目前對 AI 族群採取更精選策略，偏好以自有現金進行投資的企業，而非仰賴發債籌資的公司，顯示市場對資金成本與財務體質仍保持關注。

戰事與通膨風險未解 市場恐低估衝擊

儘管股市回升，市場仍面臨地緣政治與通膨壓力。布蘭特原油價格逼近每桶 96 美元，主因荷姆茲海峽通行幾近停滯，能源供應持續緊張。同時，美國上週初領失業金人數低於預期，帶動公債殖利率回落，美元終止連續八日跌勢，黃金則升破每盎司 4,800 美元，顯示避險需求仍在。

市場近期轉向樂觀，部分原因在於中東緊張局勢出現降溫跡象，加上企業財報與 AI 題材帶動風險偏好回升。然而，國際貨幣基金與世界銀行年會與會人士警告，金融市場可能低估戰事對經濟的長期衝擊，特別是潛在的停滯性通膨風險。

目前，美伊停火協議預計下周到期，巴基斯坦正加大斡旋力道，試圖促成延長協議。市場普遍認為，荷姆茲海峽能否恢復正常通行將成為關鍵變數。分析指出，若市場已預先反映航道重啟情境，後續上行空間恐有限，反之若局勢惡化，則可能引發新一輪波動。

截至台北時間周四（16 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.62%，至每股 264.79 美元

蘋果正加速推進新一代 iPhone 相機升級，供應鏈已開始量產關鍵零組件，市場預期將首度在 iPhone 18 Pro 與 Pro Max 導入「可變光圈」技術，並有望於今年 9 月發表。這項功能過去多見於專業相機，若正式搭載，將成為 iPhone 影像系統的重要里程碑。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.78%，至每股 388.88 美元

特斯拉電動皮卡 Cybertruck 銷售近來出現疲態。最新數據顯示，馬斯克旗下企業成為主要買家之一，凸顯這款話題車款在一般消費市場的需求降溫。根據標普全球汽車 (S&P Global Mobility) 登記資料，2025 年第四季美國共登記 7,071 輛 Cybertruck，其中約 1,279 輛由 SpaceX 購入，占比超過 18%，若加計 xAI、Boring 與 Neuralink 等公司，幾乎每五輛就有一輛來自馬斯克商業版圖內部流轉。

台積電 ADR(TSM-US) 早盤股價下跌 2.16%，至每股 367.00 美元

台積電 (2330-TW) 盤前微跌 0.7%，第一季實現淨利新台幣 5,725 億元(約 182 億美元)，較去年同期大幅成長 58%，顯著高於市場預期。該公司預計 2026 年第二季營收將達到 390 億至 402 億美元，毛利率預計為 65.5% 至 67.5%，同時將全年營收成長預期從「約 30%」上調至「30% 以上」。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 20.7 萬，預期 21.3 萬，前值 21.8 萬

美國上周續領失業金人數報 181.8 萬，預期 181 萬，前值 178.7 萬

華爾街分析：