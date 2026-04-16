鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-16 21:11

美國上周初領失業救濟金人數意外下滑，顯示就業市場仍維持穩定，企業裁員規模有限。美國勞工部 (DOL) 周四 (16 日) 公布，截至 4 月 11 日當周，初領失業金人數減少 1.1 萬人至 20.7 萬人，創下 2 月以來最大單周降幅，並低於市場預期的 21.5 萬人，持續維持在今年約 20.1 萬至 23 萬人的區間內。

美上周初領失業金人數降至20.7萬 就業市場持穩(圖：REUTERS/TPG)

初領失業金人數減少 1.1 萬人至 20.7 萬人，創下 2 月以來最大單周降幅。(圖：ZeroHedge)

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儘管單周數據可能受復活節假期影響出現波動，但四周移動平均變動不大，反映整體趨勢依舊平穩。近期其他就業數據亦呈現類似訊號，包括 3 月非農就業人數回升、失業率下滑，顯示美國就業市場在年初放緩後逐步回穩。聯準會 (Fed) 最新褐皮書亦指出，多數地區勞動需求「穩定」，裁員情況有限。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

不過，就業市場仍呈現「不招也不裁」的觀望格局。分析指出，企業在面對中東戰事與能源價格飆升等不確定因素下，對新增人力持審慎態度，傾向增加臨時或約聘人員，而非承諾長期聘用。隨著油價自 2 月底戰事爆發以來已上漲逾 35%，企業成本壓力上升，進一步影響招聘決策。

續領失業金人數 (截至 4 月 4 日當周) 則增加約 3.1 萬人至約 181.8 萬人，顯示部分失業者尋找新工作的時間延長。分析認為，續領人數維持在 190 萬人以下，部分原因可能與部分申請者已用盡最長 26 周的補助資格有關。此外，統計亦未涵蓋部分缺乏完整工作經驗的年輕族群，這類族群的就業情況仍相對嚴峻。

續領失業金人數 (截至 4 月 4 日當周) 則增加約 3.1 萬人至約 181.8 萬人。(圖：ZeroHedge)

地區數據顯示，未經季節調整的初領失業金人數增加約 1.21 萬人，主要受到紐約州申請人數上升影響，可能與紐約市公立學校春假 (4 月 2 日至 10 日) 相關；康乃狄克州與加州申請人數亦有所增加。