鉅亨網編譯段智恆 2026-04-16 23:30

《路透》周四 (16 日) 報導，美國與伊朗在近期談判中已下修目標，從原先尋求全面性和平協議，轉向優先推動一項臨時備忘錄，以避免衝突再度升高。知情的伊朗官員指出，此一轉變源於雙方在核計畫議題上的重大分歧仍難以化解，包括高濃縮鈾存量處置及核活動暫停期限等關鍵問題。

消息指出，上周末在伊斯蘭馬巴德舉行的會談未取得實質突破，儘管美方與巴基斯坦調解方對前景持較樂觀態度，但實際談判仍陷入僵局。伊朗方面表示，雙方近期已在部分議題縮小歧見，包括如何管理荷姆茲海峽通行問題。該水道目前對多數船隻仍處於封鎖狀態，影響約全球兩成的石油與天然氣運輸。

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根據提議內容，伊朗希望美方在臨時備忘錄中同意部分解凍其海外資金，作為交換，德黑蘭將允許更多船隻通行荷姆茲海峽，甚至可能開放阿曼一側航道，降低遭攻擊風險。不過，這類安排仍須建立在最終協議可望達成的前提下。

然而，核議題依然是談判最大障礙。美方要求伊朗將高濃縮鈾移出境外，並停止濃縮活動長達 20 年；伊朗則主張僅暫停 3 至 5 年，並要求美國承認其進行鈾濃縮的權利，同時提出聯合國、美國與歐盟制裁解除的明確時間表。西方外交人士直言，核問題仍是核心癥結。

儘管立場差距顯著，談判仍出現部分妥協空間。伊朗消息人士透露，德黑蘭不願將所有濃縮鈾運出境外，但可能考慮將部分存量轉移至第三國。部分鈾材料被視為醫療用途與研究反應爐所需，因此伊朗強調保留一定數量的必要性。

國際原子能總署 (IAEA) 預估，在 2025 年 6 月以色列與美國對伊朗核設施發動攻擊前，伊朗擁有約 440.9 公斤濃縮至 60% 的鈾。該機構認為，目前仍有超過 200 公斤存放於伊斯法罕地下設施，另有部分位於納坦茲核設施。西方官員指出，這一規模的高濃縮鈾已具備快速進一步提純至武器級的潛在能力，引發國際社會高度關注。