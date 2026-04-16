川普宣布以黎啟動10天停火 美方推動和平談判
鉅亨網編譯段智恆
美國總統川普周四 (16 日) 於 Truth Social 發文，美國正推動以色列與黎巴嫩局勢降溫。川普表示，已分別與黎巴嫩總統奧恩 (Joseph Aoun) 及以色列總理尼坦雅胡通話，雙方同意自美東時間下午 5 時起，正式啟動為期 10 天的停火，以作為邁向長期和平的第一步。不過，以色列與黎巴嫩官方尚未正式證實相關停火安排。
川普指出，以色列與黎巴嫩代表週二已在華盛頓舉行會談，這是雙方 34 年來首度面對面接觸，並由國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 參與協調。美方正積極介入調停，希望藉此推動區域緊張情勢降溫。近期以色列對黎巴嫩南部發動軍事行動，並與伊朗支持的真主黨 (Hezbollah) 衝突升溫，一度威脅美國與伊朗之間的停火安排。
他並表示，已指示副總統范斯 (JD Vance)、國務卿盧比歐及參謀首長聯席會議主席凱恩 (Dan “Razin” Caine)，與以色列與黎巴嫩密切合作，推動更長期且穩定的和平協議。
此外，川普表示，將邀請以色列總理尼坦雅胡與黎巴嫩總統奧恩前往白宮會面，舉行自 1983 年以來首次具實質意義的雙邊會談，並稱雙方皆有意推動和平，對談判前景表達樂觀。
川普強調，自己過去已成功促成多項國際衝突降溫，並稱此次調停將成為其「第 10 場解決的戰爭」，呼籲各方把握機會完成協議。此舉也被視為有助緩解美國與伊朗之間的緊張關係。不過，停火能否延長並轉化為正式和平協議，仍有待後續談判進展與區域局勢發展。
短期停火雖有助降溫，但若未觸及核心衝突與安全安排，後續談判仍面臨高度不確定性。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 荷姆茲海峽＋核議題卡關！美伊談判降級改「臨時協議」
- 〈美股早盤〉中東外交轉機與財報提振市場 主要指數走揚
- 美上周初領失業金人數降至20.7萬 就業市場持穩
- 記憶體成本壓力升高！Meta調漲VR頭戴裝置 Quest全面變貴
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇