鉅亨網編譯段智恆 2026-04-17 03:30

《彭博》周四 (16 日) 報導，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 相較於美國同業的估值溢價已降至近十年低點，顯示市場對其評價出現收斂，也引發外界關注其股價是否仍具上行空間。根據數據，艾司摩爾未來 12 個月本益比約為 37 倍，僅較應用材料 (AMAT-US) 高出約 17%，為 2014 年以來最小差距。

‌



摩根大通 (JPM-US) 分析師指出，艾司摩爾目前估值「被低估」，並維持加碼評等，認為該公司憑藉其關鍵技術優勢，仍具長期成長潛力。艾司摩爾為全球唯一提供 EUV 微影設備的供應商，該設備是先進晶片製造不可或缺的核心技術。

儘管人工智慧 (AI) 帶動資料中心需求升溫，推升艾司摩爾股價今年以來上漲約 36%，但其美國同業漲幅更為顯著，應用材料與科林研發同期漲幅均超過 50%，使相對估值優勢縮小。不過，從絕對水準來看，艾司摩爾目前估值仍高於過去水準，其明年預估本益比約 31 倍，明顯高於過去五年平均的 22 倍。