鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周四 (16 日) 報導，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 相較於美國同業的估值溢價已降至近十年低點，顯示市場對其評價出現收斂，也引發外界關注其股價是否仍具上行空間。根據數據，艾司摩爾未來 12 個月本益比約為 37 倍，僅較應用材料 (AMAT-US) 高出約 17%，為 2014 年以來最小差距。
此外，艾司摩爾目前甚至較科林研發 (LRCX-US) 出現約 5% 的折價，為 14 年來首見，其估值亦略低於科磊 (KLAC-US)。分析人士指出，艾司摩爾長期憑藉在極紫外光 (EUV) 微影設備市場的壟斷地位，通常享有高於同業的估值溢價，如今卻幾乎與同業持平，顯示市場定價出現變化。
摩根大通 (JPM-US) 分析師指出，艾司摩爾目前估值「被低估」，並維持加碼評等，認為該公司憑藉其關鍵技術優勢，仍具長期成長潛力。艾司摩爾為全球唯一提供 EUV 微影設備的供應商，該設備是先進晶片製造不可或缺的核心技術。
儘管人工智慧 (AI) 帶動資料中心需求升溫，推升艾司摩爾股價今年以來上漲約 36%，但其美國同業漲幅更為顯著，應用材料與科林研發同期漲幅均超過 50%，使相對估值優勢縮小。不過，從絕對水準來看，艾司摩爾目前估值仍高於過去水準，其明年預估本益比約 31 倍，明顯高於過去五年平均的 22 倍。
值得注意的是，艾司摩爾近期上調全年營收預測，但股價反而下跌約 4.2%，市場認為主要反映投資人預期已高與持股過度集中。整體而言，艾司摩爾雖仍具技術領先優勢，但在同業追趕與市場預期升溫下，其估值溢價正面臨壓縮壓力。
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