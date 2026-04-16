鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-16 22:30

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯(John Williams) 周四 (16 日) 表示，中東戰事已開始對美國經濟產生影響，推升物價並拖累成長動能，並警告若衝突持續，可能引發類似「停滯性通膨」的風險。他指出，戰事已加劇經濟不確定性，對聯準會 (Fed) 穩定物價與維持就業的雙重目標構成挑戰。

威廉斯表示，若能源供應中斷能在短期內緩解，能源價格有望回落，對經濟的衝擊也將部分逆轉；但若衝突延長，可能形成明顯的供給衝擊，透過原物料與中間財成本上升推高通膨，同時抑制經濟活動，這種「高通膨、低成長」的情況已開始顯現。他指出，目前能源價格上漲不僅反映在燃料成本，也透過機票、食品、肥料等價格傳導至其他消費項目。

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在供應面方面，威廉斯指出，能源及相關商品的供應鏈干擾正在加劇，紐約聯準銀行的全球供應鏈壓力指數顯示，3 月壓力水準已升至 2023 年初以來最高。儘管如此，他仍認為整體經濟具韌性，預估今年國內生產毛額 (GDP) 成長約 2% 至 2.5%，失業率維持在約 4.25% 至 4.5% 區間。

就通膨而言，威廉斯預估今年通膨將落在約 2.75% 至 3%，並在 2027 年逐步回落至 Fed 的 2% 目標水準。他同時指出，長期通膨預期仍大致穩定，但短期內戰事對價格的上行壓力已開始擴散至能源以外的商品與服務。

對於貨幣政策，威廉斯強調，目前利率水準仍足以在物價穩定與充分就業之間取得平衡，並未暗示短期內調整政策方向。市場普遍預期，Fed 在 4 月 28 日至 29 日會議上將再次維持利率不變，且今年降息機率有限。

圖：芝商所 FedWatch 工具