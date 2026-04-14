鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-14 21:01

美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 升幅低於市場預期，顯示通膨壓力尚未全面擴散，儘管中東戰事推升能源價格，但服務成本持平與核心物價溫和，對整體物價形成抑制。市場認為，這份數據將影響聯準會 (Fed) 後續政策路徑。

Fed政策添變數！美3月PPI僅升0.5% 能源衝擊未全面擴散(圖：REUTERS/TPG)

美國勞工統計局 (BLS) 周二 (14 日) 公布，3 月 PPI 按月上升 0.5%，與 2 月經下修後的 0.5% 增幅相同，但低於市場預估的 1.1%。若排除食品與能源，核心 PPI 僅上升 0.1%，遠低於預期的 0.4% 至 0.5% 區間，顯示潛在通膨動能仍偏溫和。

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3 月 PPI 按月上升 0.5%，與 2 月經下修後的 0.5% 增幅相同。(圖：ZeroHedge)

按年計算，PPI 年增率升至 4.0%，為 2023 年 2 月以來最高水準。核心 PPI 年增 3.8%，較前月略為放緩。數據顯示，生產端價格壓力雖因能源上漲而抬升，但尚未全面傳導至其他商品與服務。

核心 PPI 年增 3.8%，較前月略為放緩。(圖：ZeroHedge)

能源價格急升 主導商品通膨但服務持平

細項顯示，3 月最終需求商品價格大幅上升 1.6%，創 2023 年 8 月以來最大增幅，主要受能源價格推動。其中能源價格大漲 8.5%，汽油價格飆升約 15.7%，貢獻近一半商品價格漲幅，柴油與航空燃料價格亦同步走高。

細項顯示，3 月最終需求商品價格大幅上升 1.6%，創 2023 年 8 月以來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

相較之下，服務價格整體持平，顯示通膨壓力尚未全面擴散。儘管運輸與倉儲服務價格上升 1.3%，但貿易服務利潤率下滑，抵銷部分漲幅。分析指出，服務價格穩定為本次 PPI 低於預期的重要原因。

(圖：ZeroHedge)

此外，部分工業品價格變動有限。包括資料中心需求帶動的電子設備、變壓器與建設機械等品項，價格多呈持平或小幅上升，顯示供應鏈壓力尚未顯著升溫。

不過，市場聚焦未來數月成本傳導風險。隨著美國對伊朗港口實施封鎖，荷姆茲海峽航運受阻，企業可能面臨更高的原物料與運輸成本，進而推升生產端價格。

通膨傳導仍待觀察 聯準會政策路徑受關注

PPI 數據發布前，美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 已因汽油與柴油價格飆升，出現近四年來最大單月漲幅，但核心通膨仍低於預期。市場普遍預期，聯準會 (Fed) 關注的個人消費支出 (PCE) 物價指數核心通膨，3 月可能按月上升 0.2%、年增約 3.1%。

經濟學家指出，目前油價衝擊對核心通膨影響仍屬有限，但若能源價格維持高檔，企業將逐步轉嫁成本，可能在未來幾個月擴大通膨壓力。

在政策預期方面，儘管近期通膨風險升溫，市場仍普遍認為 Fed 短期內不急於升息。利率期貨顯示，投資人仍傾向押注今年稍晚出現降息的可能性，反映市場對經濟成長放緩與通膨可控的看法。

市場普遍認為 Fed 今年內降息機率低。(圖：芝商所 FedWatch 工具)