鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-14 20:48

花旗集團 (Citigroup) 周二 (14 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第一季 (截至 3/31) 財報，在市場波動推升交易業務與投行活動回溫帶動下，營收與獲利雙雙優於市場預期。儘管信用成本上升與費用增加，整體表現仍展現轉型成效，帶動盤前股價走高。

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花旗第一季每股獲利達 3.06 美元，高於市場預估約 2.65 美元；營收年增至約 246 億美元，同樣優於預期。淨利大幅成長 42% 至 58 億美元，為近年表現亮眼的一季。

圖：花旗財報

此外，衡量銀行獲利能力的有形普通股權益報酬率 (ROTCE) 達 13.1%，不僅為近五年高點，也高於公司全年 10% 至 11% 的目標區間，顯示執行長佛瑞塞 (Jane Fraser) 推動的轉型計畫逐步發揮成效。

交易業務創高 波動行情推升營收動能

第一季花旗交易業務表現強勁，市場部門收入年增約 19% 至 72 億美元，創下多年來最佳表現。其中固定收益業務收入成長 13% 至 52 億美元，股票交易收入大增 39% 至 21 億美元，雙雙優於市場預期。

分析指出，今年第一季在中東戰事升溫與人工智慧 (AI) 相關產業調整影響下，全球市場波動加劇，推動機構客戶頻繁進行資產重配置與避險操作，帶動交易量明顯上升，成為大型銀行的重要獲利來源。

投資銀行業務亦維持穩健。第一季整體投行收入成長約 15%，其中股票承銷收入大增 64%，併購顧問收入亦成長 19%，顯示企業交易活動仍具韌性。不過，整體投行手續費仍略低於市場預期，反映部分業務動能尚未完全恢復。

轉型計畫見效 但信用成本與費用壓力浮現

花旗表示，目前約 90% 的轉型與資產處分計畫已接近完成階段，顯示自 2020 年以來為改善內控與監管問題所推動的改革逐步落地。市場普遍認為，轉型進展與相對較低的估值，是花旗今年股價表現優於同業的重要原因之一。

在業務面上，服務 (Services) 部門收入年增 17% 至 61 億美元，財富管理與零售銀行業務收入則成長約 11%，反映客戶資產與消費動能維持穩健。此外，信用卡業務收入亦因消費增加與新戶成長而上升。

不過，風險面開始浮現。花旗本季提列信用損失準備增加，主因消費金融壞帳上升與對未來經濟不確定性的考量。同時，整體營運費用年增 7%，主要受裁員成本與匯率影響。

佛瑞塞指出，儘管公司正穩步邁向全年獲利目標，但全球地緣政治緊張與宏觀環境不確定性仍可能影響未來業務動能。