國巨衝上台股市值第九 飆太兇遭列處置股明起「被關禁閉」
鉅亨網記者彭昱文 台北
被動元件族群近期獲買盤追捧、股價狂飆，國巨 * (2327-TW) 連續三個營業日達到證交所「公布注意交易資訊」標準，今 (25) 日遭列處置股，將自 5 月 26 日起至 6 月 8 日止共 10 個營業日，採人工管制撮合、每 5 分鐘撮合一次。
國巨近日股價狂飆，連三個交易日漲停，今日收盤股價來到 691 元，創逾 20 個月新高，市值衝上 1.43 兆元，超車富邦金 (2881-TW)、智邦 (2345-TW)、鴻勁 (7769-TW)，成為台股市值第九大權值股。
除了國巨外，大毅 (2478-TW) 今日也被列入處置股、禾伸堂 (3026-TW) 第二次處置；其餘處置中的被動元件股還有華新科 (2492-TW)、日電貿 (3090-TW)、鈺邦 (6449-TW)、天二科技 (6834-TW)，光頡 (3624-TW)、信昌電 (6173-TW)、金山電 (8042-TW) 等。
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