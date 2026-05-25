國巨衝上台股市值第九 飆太兇遭列處置股明起「被關禁閉」

被動元件族群近期獲買盤追捧、股價狂飆，國巨 * (2327-TW) 連續三個營業日達到證交所「公布注意交易資訊」標準，今 (25) 日遭列處置股，將自 5 月 26 日起至 6 月 8 日止共 10 個營業日，採人工管制撮合、每 5 分鐘撮合一次。