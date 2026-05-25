台股

國巨衝上台股市值第九 飆太兇遭列處置股明起「被關禁閉」

鉅亨網記者彭昱文 台北

被動元件族群近期獲買盤追捧、股價狂飆，國巨 * (2327-TW) 連續三個營業日達到證交所「公布注意交易資訊」標準，今 (25) 日遭列處置股，將自 5 月 26 日起至 6 月 8 日止共 10 個營業日，採人工管制撮合、每 5 分鐘撮合一次。

cover image of news article
國巨衝上台股市值第九 飆太兇遭列處置股明起「被關禁閉」。(鉅亨網資料照)

國巨近日股價狂飆，連三個交易日漲停，今日收盤股價來到 691 元，創逾 20 個月新高，市值衝上 1.43 兆元，超車富邦金 (2881-TW)、智邦 (2345-TW)、鴻勁 (7769-TW)，成為台股市值第九大權值股。


除了國巨外，大毅 (2478-TW) 今日也被列入處置股、禾伸堂 (3026-TW) 第二次處置；其餘處置中的被動元件股還有華新科 (2492-TW)、日電貿 (3090-TW)、鈺邦 (6449-TW)、天二科技 (6834-TW)，光頡 (3624-TW)、信昌電 (6173-TW)、金山電 (8042-TW) 等。


文章標籤

國巨被動元件處置股

相關行情

台股首頁我要存股
國巨691+9.86%
富邦金97.7+2.73%
信昌電211.5+9.87%
光頡94+2.73%
天二科技77.5+9.93%
鈺邦320+4.75%
日電貿236.5+10.0%
華新科321.5+9.91%
禾伸堂523+9.76%
大毅120-5.88%
鴻勁7645-1.10%
智邦2540+2.83%
金山電135+9.76%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

偏強
信昌電

78.57%

勝率
偏強
國巨

73.33%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
信昌電

78.57%

勝率

#偏強機會股

偏強
國巨

73.33%

勝率

#波段上揚股

偏強
國巨

73.33%

勝率

#上升三紅K

偏強
國巨

73.33%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty