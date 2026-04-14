鉅亨網編譯段智恆 2026-04-14 20:22

根據聲明，亞馬遜將提供 Globalstar 股東每股 90 美元的收購價格，股東可選擇現金或股票形式對價，或以 0.32 股亞馬遜股票交換，總價值上限同樣為每股 90 美元。該交易預計於 2027 年完成。

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此筆收購案被視為亞馬遜加速發展低軌衛星網路「Amazon Leo」的重要一步。該公司近年積極布局衛星寬頻市場，目標打造超過 7,700 顆衛星的星座系統，以提升全球網路覆蓋能力，並與 SpaceX 旗下的 Starlink 競爭。不過目前星鏈已擁有超過 1,000 萬名用戶，並在軌運行約 1 萬顆衛星，今年營收預估將超過 90 億美元，市場領先優勢明顯。

相較之下，亞馬遜在衛星部署進度上仍顯落後。公司先前已向美國聯邦通訊委員會 (FCC) 申請，延長原訂於今年 7 月前將 1600 顆衛星送入軌道的期限。市場普遍認為，此次收購 Globalstar，有助於亞馬遜縮短部署時程並提升技術能力。