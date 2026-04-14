鉅亨網編譯段智恆
亞馬遜 (AMZN-US) 周二 (14 日) 宣布，已同意收購衛星通訊公司 Globalstar(GSAT-US)，進一步強化其低軌衛星布局，挑戰由馬斯克主導的星鏈 (Starlink) 市場地位。
根據聲明，亞馬遜將提供 Globalstar 股東每股 90 美元的收購價格，股東可選擇現金或股票形式對價，或以 0.32 股亞馬遜股票交換，總價值上限同樣為每股 90 美元。該交易預計於 2027 年完成。
此筆收購案被視為亞馬遜加速發展低軌衛星網路「Amazon Leo」的重要一步。該公司近年積極布局衛星寬頻市場，目標打造超過 7,700 顆衛星的星座系統，以提升全球網路覆蓋能力，並與 SpaceX 旗下的 Starlink 競爭。不過目前星鏈已擁有超過 1,000 萬名用戶，並在軌運行約 1 萬顆衛星，今年營收預估將超過 90 億美元，市場領先優勢明顯。
相較之下，亞馬遜在衛星部署進度上仍顯落後。公司先前已向美國聯邦通訊委員會 (FCC) 申請，延長原訂於今年 7 月前將 1600 顆衛星送入軌道的期限。市場普遍認為，此次收購 Globalstar，有助於亞馬遜縮短部署時程並提升技術能力。
分析指出，Globalstar 目前已擁有運作中的衛星網路，雖規模不及星鏈，但在偏遠地區通訊服務方面具備優勢，主要提供手機與裝置在訊號不足區域的連接能力。該公司同時也是蘋果 (AAPL-US)iPhone 緊急衛星通訊服務的技術供應商之一。
隨著全球衛星寬頻需求快速成長，尤其在偏遠與基礎建設不足地區，科技巨頭紛紛加碼布局。亞馬遜透過併購補強既有資源，顯示其在衛星網路競爭中加速追趕的企圖心。
截稿前，Globalstar(GSAT-US) 受到亞馬遜收購消息激勵下盤前股價大漲 9.07%，每股暫報 79.50 美元，一度觸發熔斷機制；亞馬遜盤前股價也上漲 1.19%，每股暫報 242.75 美元。