鉅亨網新聞中心 2026-05-25 17:00

隨著美股在陣亡將士紀念日假期前逼近歷史高點，標普 500 年內漲幅達 9.2%，並創下自 2023 年以來最長週線連漲紀錄。然而，漲勢背後風險升溫，華爾街關注焦點正從科技股狂熱，轉向兩大隱憂：超級 IPO 恐引發資金排擠效應，以及油價與通膨升溫帶來的經濟壓力。

首先，市場流動性正面臨大規模潛在供給的考驗。隨著 SpaceX 傳出啟動 IPO 計畫，募資規模預估高達 800 億美元，加上 OpenAI 有望於今年 9 月上市，市場恐面臨前所未有的資本爭奪。

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分析師指出，由於投資者可能為了參與這些高關注度的新股，而拋售現有持倉，這波「超級 IPO」浪潮恐將從金融市場抽走大量流動性，進而對整體股市造成額外壓力。

與此同時，過去支撐美股的重要引擎——企業股票回購也正出現減弱跡象，大型科技公司傾向將更多資金轉投至人工智慧基礎設施，這使得股市在缺乏流動性補充的背景下顯得更加脆弱。

其次，通膨陰霾與消費者壓力正重新浮現。儘管 AI 熱潮持續帶動科技股表現，掩蓋了市場對經濟狀況的隱憂，但國際地緣政治風險及供應緊張，已直接推高能源價格。

美國原油庫存持續下滑，全國平均汽油價格較去年顯著攀升，不僅加劇了市場對通膨的擔憂，更已造成實質的消費者壓力。密西根大學消費者信心指數跌至 44.8 的歷史低點，顯示高昂的生活成本已嚴重削弱民眾情緒。

儘管目前市場押注地緣衝突有望緩解，但分析師警告，隨著夏季來臨，更高的通膨壓力，恐仍將是市場必須面對的挑戰。