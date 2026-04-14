鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-14 20:08

摩根大通 (JPMorgan Chase) 周二 (14 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第一季 (截至 3/31) 財報，受惠於交易與投行業務表現強勁，營收與獲利雙雙優於市場預期；不過，由於下修全年淨利息收入 (NII) 展望，市場反應偏向保守，盤前股價小幅走低。

圖：摩根大通財報

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該行每股獲利達 5.94 美元，高於市場預估的 5.45 美元；營收年增 10% 至 505 億美元，同樣優於預期。整體淨利年增 13% 至 164.9 億美元，顯示在市場波動加劇之際，交易與投行業務成為主要成長動能。

交易與投行業務爆發 市場波動成主要推手

在市場劇烈震盪帶動下，摩根大通第一季交易業務收入達 116 億美元，創下歷史新高，年增 20%。其中固定收益、外匯與商品 (FICC) 業務收入成長 21% 至約 71 億美元，股票交易收入則大增 17% 至 45 億美元，雙雙優於市場預期。

市場波動通常會推升交易活動，促使機構客戶頻繁調整投資組合並進行避險操作。分析指出，今年第一季在人工智慧產業變動與中東戰事影響下，市場多次出現劇烈波動，帶動交易需求顯著升溫。

投資銀行業務亦同步回溫。第一季投行手續費收入年增 28% 至 28.8 億美元，主要來自併購顧問與股票承銷費用增加。整體併購市場規模突破 1 兆美元，顯示企業在政策鬆綁預期與資本市場回暖帶動下，對交易活動的意願仍維持穩健。

此外，摩根大通也參與多筆大型交易，包括協助亞馬遜 (AMZN-US) 發行 370 億美元債券，以及擔任 AES 私有化交易的主要顧問。

下修利息收入展望 成為市場關注焦點

在基本面方面，摩根大通指出，美國經濟在第一季仍展現韌性，消費者支出與企業活動維持穩定，帶動貸款需求回升。淨利息收入 (NII) 年增 9% 至約 255 億美元，反映利率仍處高檔並支撐銀行獲利。

信用品質亦維持穩定。銀行本季提列信用損失準備 25 億美元，低於市場預期，並較去年同期 33 億美元下降，顯示借款人整體財務狀況仍屬健康。

不過，摩根大通同步下修全年淨利息收入預測，從先前的 1,045 億美元調降至約 1,030 億美元，成為市場關注焦點。此舉被視為利率環境對銀行獲利支撐可能趨於減弱的訊號，也壓抑投資人情緒。

執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，儘管美國經濟仍具韌性，但地緣政治緊張、能源價格波動、貿易不確定性、全球財政赤字擴大與資產價格偏高等風險正在累積，未來不確定性明顯升高。