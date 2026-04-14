鉅亨網編譯段智恆 2026-04-15 00:00

根據《CNBC》周二 (14 日) 報導，美國總統川普提名的聯準會 (Fed) 主席人選華許(Kevin Warsh)，最新財務揭露顯示其個人資產規模遠超近年歷任主席，成為史上最富有的 Fed 主席候選人之一，市場關注其財務背景對央行獨立性的潛在影響。

Fed接班人有多有錢？華許資產曝光 身價遠超歷任主席(圖：REUTERS/TPG)

文件顯示，華許個人資產約介於 1.31 億至 2.09 億美元之間，另包含其妻子勞德 (Jane Lauder) 名下數億美元資產。富比世 (Forbes) 估計，勞德身價約達 19 億美元，使華許家庭整體財富規模更為可觀。

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相較之下，現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 在 2018 年確認時被視為歷來最富有的 Fed 主席，其 2025 年最新申報資產約為 1,900 萬至 7,500 萬美元，仍明顯低於華許水準。更早之前，前主席柏南克 (Ben Bernanke) 卸任時資產規模僅約 230 萬美元，顯示歷任主席財富差距顯著。

華許亦揭露其多元收入來源，包括擔任知名投資人朱肯米勒 (Stanley Druckenmiller) 顧問所獲約 1,000 萬美元報酬，並自史丹佛大學胡佛研究所與華爾街機構取得約 300 萬美元額外收入。

華許的財務揭露，也意味其提名程序進一步推進，最快將於下周舉行參議院確認聽證。不過，其最終通過仍存在變數。共和黨參議員提里斯 (Thom Tillis) 表態，在司法部對 Fed 翻修案的刑事調查結束前，將阻擋華許的提名案進入全院表決。