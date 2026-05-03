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美股

「木頭姐」再出手！方舟加碼兩大科技股 但減碼「這一股」

鉅亨網編譯莊閔棻

在科技股強勢波動之際，由「木頭姐」伍德（Cathie Wood）領軍的方舟投資，本週持續加碼大型科技股，展現其一貫「不論價格、長期看好即買進」的投資策略。

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方舟加碼Alphabet、逢低買Meta 。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，最新交易資料顯示，即便第一季財報帶動股價上揚，方舟旗下三檔主動型 ETF 仍進一步增持 Alphabet(GOOGL-US) 。


其中，ARK 創新 ETF(ARKK-US) 於週四（4 月 30 日）買入 43,953 股 Alphabet C 類股，截至週五（1 日）累計持股達 250,688 股，市值約 9,570 萬美元，占投資組合比重 1.48%。

此外，ARK 自動化技術與機器人 ETF(ARKQ-US) 與 ARK Space Exploration & Innovation ETF(ARKX-US) 也同步加碼，分別買入 28,180 股與 11,996 股 Alphabet 股票。Alphabet 在這兩檔基金中的權重更高，分別達 4.63% 與 4.04%。

另一方面，在 Meta(META-US) 公布大規模資本支出計畫、導致股價回落後，方舟投資則趁勢逢低布局。

ARKK 增持 26,753 股，ARK 下一代網際網路 ETF(ARKW-US) 與 ARK 金融科技創新 ETF(ARKF-US) 則分別加碼 13,653 股與 6,795 股。

不過，Meta 在這些基金中的配置比重仍相對較低，在 ARKK 中僅佔約 0.6%，其餘兩檔約在 2% 以上。

值得注意的是，方舟同日也進行部位調整，在旗下五檔基金合計賣出 172,305 股超微半導體 (AMD-US) 股票。

從績效來看，方舟旗下基金長期表現仍面臨壓力。過去五年中，超過半數基金年化總報酬為負，其中 ARKK 累計下跌 8.73%，表現最為疲弱。ARKQ 與 ARKX 則分別上漲 9.25% 與 9.89%，雖優於 ARKK，但仍落後大盤。

同期間，標普 500 指數那斯達克綜合指數報酬均超過 13%。

不過，若觀察近三年表現，方舟投資旗下五檔主動型基金已全面跑贏上述兩大指數。


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S&P 5007230.120.29%
NASDAQ25114.44+0.89%
Alphabet公司(A)385.69+0.23%
Meta平台608.745-0.52%
超微半導體360.54+1.71%
ARK 創新 ETF76.84+1.32%
ARK 自動化技術與機器人 ETF128.89+0.08%
ARK ETF Trust - ARK Space Exploration & Innovation ETF32.8-0.61%
ARK Next Generation Internet ETF140.14+2.30%
ARK 金融科技創新 ETF42.04+2.04%

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