鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-04 02:00

根據海事情報公司 TankerTrackers 周日 (3 日) 資訊，一艘載有超過 190 萬桶原油(價值近 2.2 億美元)、隸屬於伊朗國家油輪公司的超大型油輪成功「躲過」美國海軍的追蹤。目前，這艘油輪正穿越印尼的龍目海峽，前往廖內群島。

近日，川普在佛州棕櫚灘論壇俱樂部發表演說時表示，石油是一筆非常賺錢的買賣，並稱美國從委內瑞拉獲得的大量石油已被運往德州進行煉製，美國石油企業正「全面進入」當地市場。

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川普在演說中再次提到驚人數字稱，當初對委國拉採取軍事行動是一次穩賺不賠的買賣。「美國已從委內瑞拉獲得 1 億桶石油，未來一個月還將拿到 1 億桶，這些石油收益已讓美國把軍事行動的成本賺回來了，大概是 37 倍。」

川普還將美國對委行動描述為「一次非常成功的軍事行動」，並強調其成果不僅體現在戰略層面，更體現在經濟回報上。

這不是川普第一次提到委內瑞拉的「1 億桶石油」，他 3 月初便已在佛州說過一次：「我們已開採了 1 億桶石油。現在石油就在休斯頓，他們還有 1 億桶石油即將運來美國。」

分析人士指出，伊朗油輪突破美國封鎖，顯示伊朗在能源供應鏈管理及躲避美國海軍監控的航運策略，也再次證明伊朗在保障能源運輸安全方面的實操能力。