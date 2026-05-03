鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-03 22:00

隨著無人機正在烏克蘭、伊朗乃至全球戰場上徹底改變作戰方式，美國正努力在這一波軍事科技演進中取得主導地位，然而問題在於：中國早已搶先一步，甚至有專家指出，中國已經贏得了第三次世界大戰。

根據《華爾街日報》報導，烏克蘭近期拆解了一架從戰場回收的俄製第一人稱視角四旋翼無人機（first-person-view, FPV quadcopter），發現其電池、馬達乃至核心控制晶片，幾乎無一例外指向中國供應商。

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該部隊首席無人機首席專家表示，與該部隊自製的類似無人機一樣，俄羅斯版本若沒有中國供應鏈的支持，幾乎不可能完成製造。

他更直言：「中國其實已經贏得了第三次世界大戰，因為一切都掌握在他們手中。無論是短期還是長期，都幾乎沒有人能改變這一點。」

國防分析人士與產業專家指出，中國對全球無人機生產的主導地位，代表伊朗很可能與俄羅斯及烏克蘭一樣，高度依賴中國供應鏈。

伊朗在開戰首月便發動逾 4,000 次無人機攻擊，烏克蘭軍方每月消耗約一萬架無人機。

同時，中國也已展現將供應鏈武器化的意願。2024 年底，中國以台灣問題為由，將美國無人機製造商 Skydio 列入黑名單，切斷其中國電池供應。

美國：規模與成本的雙重劣勢

報導指出，若美國希望建立一支具備可持續作戰能力、足以與中國競爭的無人機機隊，當前必須解決兩大關鍵問題。

首先，是如何打破中國在電池與馬達領域的壟斷地位。川普政府已向美國本土生產關鍵礦物的企業投入數十億美元資金，這些礦物正是製造電池與馬達不可或缺的材料。

然而，專家警告，建立起支撐大規模量產的完整產業基礎設施，可能仍需 10 年以上時間。

其次，是盡可能壓低其他零件成本。業界人士指出，需求規模是關鍵因素之一。根據無人機產業洞察（Drone Industry Insights）的數據，中國掌控美國約 80% 的商用無人機市場，其中幾乎全部優勢來自中國大廠大疆（DJI）。

該公司以價格低廉、性能優異的產品著稱，廣受內容創作者、房地產業者、工廠檢測人員，以及預算有限的美國警消單位青睞。

對於像 Skydio 這類美國競爭者而言，市場結構相當不利。無人機產業洞察共同創辦人 Hendrik Bödecker 指出「目前在美國，唯一的客戶幾乎只剩軍方，不是政府其他部門，也不是民間產業。」

為改變此一局面，五角大廈推出「無人機霸主」計畫，承諾投入 11 億美元，透過向美國供應商大量採購來壓低成本、刺激產業擴張。計畫目標是在多年採購期間共購入 34 萬架 FPV 無人機，並力求將單架成本壓至 2,300 美元。

然而，眼前的差距依然巨大。目前美製軍用四旋翼無人機售價動輒超過 1.5 萬美元，至少是同規格中國製品的三倍。

此外，目前該計畫已對美國供應鏈造成壓力。為美國海軍提供無人機自主系統的 TILT Autonomy 創辦人 Ryan Beall 表示，新創公司正爭相搶購用於控制無人機的晶片，導致供應吃緊。

儘管本土供應商未來可能擴產以滿足需求，但業界仍憂心，一旦該計畫於 2027 年底左右結束，軍方是否能持續提供足夠訂單，以支撐整體產業擴張，仍存在不確定性。

禁令治標恐難治本

美國聯邦通訊委員會（FCC）去年 12 月宣布，將以國家安全為由，全面禁止外國製造的無人機及關鍵零組件，完整禁令預計於 2027 年生效。

然而，此舉雖可望將大疆排除於美國市場之外，但部分業者憂慮，禁令同時阻斷了來自烏克蘭、台灣等新興供應商的平價零件，反而推高美國廠商的生產成本，削弱其國際競爭力。

美國擴大無人機生產的努力方向正確，但過程將緩慢且充滿挑戰。曾任五角大廈國防創新單位供應鏈專家、同時也是無人機訓練新創 Kill Zone 共同創辦人 Trent Emeneker 指出，美國正試圖重建一個早已存在、且具備高品質與低成本優勢的產業體系。