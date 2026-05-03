鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-05-03 20:25

據《華爾街日報》2 日（周六）報導，伊朗在提交的最新談判方案中，已不再要求美國在談判前先解除荷姆茲海峽封鎖。

伊朗降低門檻，不再要求直接談判前解除荷姆茲海峽封鎖。（圖：Shutterstock）

伊朗之前一直堅持，美國必須先行解除海上封鎖，達成停戰框架，以此作為談判前置條件，雙方才能進入荷姆茲海峽及伊朗核問題磋商。

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知情人士透露，伊方提交的新方案中降低了談判門檻，提議就恢復海峽通航、美方承諾停止軍事打擊、解除伊朗港口封鎖等問題放在同一框架內同步談判。

消息人士表示，新方案同時提議，伊朗願意就核問題展開談判，以此換取美國放寬制裁。

伊朗已向調停方釋放信號，只要美方願意接受這份新提案，伊朗最快可在下周初於巴基斯坦重啟會談。

兩名伊朗高階官員說，伊朗還同意在美方宣布結束封鎖前先開放荷姆茲海峽。

據伊朗國家廣播電視台報導，伊朗副外長加里巴巴迪 2 日表示：「現在球在美國這邊，美國可以選擇走外交道路，還是繼續採取對抗的方式。」

他表示：「伊朗為了維護國家利益和安全，對於這兩條道路都已經做好了準備。」