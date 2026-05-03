鉅亨網新聞中心 2026-05-03 18:00

美國《華爾街日報》近日刊文指出，美國對伊朗的軍事行動正如一面放大鏡，在展現美軍實戰能力的同時，也將其致命弱點毫無保留地暴露在中國、俄羅斯與北韓眼前。

報導指出，此次衝突是中國、俄羅斯與北韓三國首次得以在實戰環境中觀察部分美軍新型武器的實際表現，包括人工智慧（AI）輔助下的高速精確空襲。

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然而，美軍遠程「戰斧」巡航導彈與「愛國者」攔截飛彈庫存快速消耗的問題，也同步落入這三國的眼底。

報導特別點出，伊朗以低成本無人機成功威脅美國盟友的「以廉制強」作戰模式，被認為可能為中國在台海潛在衝突中提供了參考。

此前，美軍印太司令部司令帕帕羅就在國會聽證時直言：「他們看到了小型、低成本彈藥的威力。」

《華爾街日報》指出，俄羅斯和伊朗兩國在無人機技術上具有相似優勢，此次戰事讓俄羅斯得以深入評估美制武器對抗相關裝備的實際效能，相關經驗預計將被運用於烏克蘭戰場，乃至未來與北約的潛在衝突。

巴黎政治學院學者妮可 · 格拉耶夫斯基表示，俄羅斯正從中東戰場汲取未來對歐洲作戰的經驗。

值得注意的是，俄羅斯自 2022 年烏克蘭戰事爆發後，大量採購伊朗「見證者」無人機並實現本土量產，並已在戰場上以無人機「蜂群」配合高超音速飛彈，對「愛國者」系統形成有效壓制。

報導分析，伊朗戰爭同時向北韓印證了核武器在威懾外部攻擊上的強大效用。北韓近日重申絕不放棄核武器，並強調當前國際形勢證明核能力可保障國家安全。

美國國防部長赫格塞斯在本週聽證會上刻意將伊朗與北韓相提並論，指兩國均試圖藉常規飛彈體系爭取核能力發展的時間，甚至以「北韓就是一個教訓」為對伊動武提出辯護。

此外，北韓近期亦測試了多種與中東戰場類似的武器系統，包括集束彈藥、海基巡航飛彈及無人機。

與此同時，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）報告揭示，自 2 月底美國對伊朗發動攻勢以來，美軍共實施逾 1.3 萬次打擊，停火前短短數週內已大量消耗彈藥庫存。

CSIS 指出，伊朗衝突中使用的 7 類美國關鍵彈藥中，有 4 類可能已消耗戰前庫存的一半，且若要完全補充所有攻防飛彈，可能需要長達六年的時間。

美國歐洲司令部司令格林克維奇亦指出，俄羅斯儘管深陷戰事，仍能維持飛彈與無人機的高速量產，「俄羅斯戰時經濟仍全面運轉」，與美國暴露出的工業產能短板形成鮮明對比。

五角大廈則對上述說法予以否認。

不過，《紐約時報》近日社論亦直指美軍結構性問題，直言「美國斥資數千億美元打造的艦船與飛機，擅長對抗敵方同級裝備，卻對廉價且可大規模量產的武器束手無策。」