川普再放話 美國削減駐軍遠不止5,000人 北約急討說法

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-05-03 19:33

美國宣布將從德國撤出約 5,000 名駐軍後，川普總統進一步放話，稱實際撤軍規模「遠不止 5,000 人」，引發北約（NATO）內部震動，第一時間向美方討要說法。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

美國國防部在 5 月 1 日（上周五）表示，未來一年將從德國撤出約 5,000 名美軍士兵。五角大廈首席發言人肖恩 · 帕內爾說，該決定是在全面評估美國在歐洲的兵力部署後作出，旨在回應戰區需求及地面實際情況，預計撤軍將在未來 6 至 12 個月內完成。

‌



川普 2 日進一步威脅，稱這只是「開始」，未來美國削減駐軍的規模將「遠不止最初 5,000 人」，但沒有釋出更多細節。

不過，他上周四曾暗示，美方還在考慮從義大利和西班牙撤軍，因為這兩個國家對伊朗戰爭的回應「毫無益處」。

美國國防人力數據中心的數據顯示，截至 2025 年 12 月，德國境內長期駐扎的現役美軍人數為 3,6436 人。這是美國在歐洲最大軍事部署，遠高於在義大利（約 1.2 萬人）和英國（約 1 萬人）的駐軍規模。

即便美國撤軍，德國仍將是美軍在歐洲的核心樞紐，德國境內的拉姆施泰因空軍基地等是美軍在歐洲的關鍵設施，承擔空運、空投等任務，也是北約關鍵設施之一。

美國的撤軍決定迅速在北約內部引發不安情緒。英國《BBC》指出，作為將戰略重心從歐洲轉向印太地區計畫的一部分，去年美國已決定削減在羅馬尼亞的駐軍。美國的最新決定讓北約盟友越來越擔心這個聯盟可能會被削弱。

波蘭總理唐納德 · 圖斯克直言，「跨大西洋共同體面臨的最大威脅，並非外部敵人，而是聯盟持續瓦解」，「我們必須竭盡全力扭轉這種災難性趨勢」。

北約發言人艾莉森 · 哈特 2 日也緊急在社媒平台 X 上發帖，稱正與美國合作，以了解駐德美軍撤出計畫的細節。

哈特進一步表示，美方撤軍決定「凸顯歐洲有必要繼續增加防務投入，為共同安全承擔更大責任」，並指出北約成員國去年在荷蘭海牙峰會上已同意將防務及相關安全支出提高至國內生產毛額（GDP）5%。