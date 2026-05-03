鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-04 03:20

沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼七個 OPEC + 產油國周日 (3 日) 舉行線上會議審議全球油市狀況及前景，最終決定在 2023 年 4 月宣布的每日 165 萬桶額外自願減產基礎上，從 6 月起將每日產量提高 18.8 萬桶。這是美伊以衝突爆發以來，上述產油國連續第三次決定小幅增產。

七個與會國表示，先前集體額外自願減產產量恐根據市場變化逐步部分或全部恢復。各國將繼續密切監測和評估市場狀況，並重申在持續維護市場穩定上必須採取謹慎態度，逐步增加、暫停或撤銷自願減產。

‌



2023 年，受歐美銀行危機、全球經濟不確定性等因素影響，布蘭特油價跌破每桶 80 美元關鍵支撐價位、一度接近 70 美元，觸及沙國等主要產油國的財政損益平衡線，包括上述七國及阿拉伯聯合大公國在內的產油國聯盟空前團結，於 2023 年 4 月祭出超預期減產挺市。

但受美伊戰爭及荷姆茲海峽「雙重封鎖」影響，全球面臨史上最嚴重能源危機，目前全球石油供應日均損失達 1300 萬桶，多種關鍵大宗商品流通也出現嚴重中斷。

布蘭特油價上周四 (4 月 30 日) 一度突破每桶 126 美元高價，創 2022 年 6 月來新高。

與此同時，OPEC 爆發自成立以來最具代表性的分裂事件，阿聯突宣布自 5 月 1 日起「退群」。

今年 3 月和 4 月的產量協調會議上，八個產油國先後兩次宣布每日增產 20.6 萬桶，市場預計後續也將維持類似幅度的增產節奏，但阿聯退出後，整體增產幅度相應調低。

在七個產油國周日宣布的增產幅度中，少了阿聯先前承擔的 1.8 萬桶。

與前兩次宣布的增產一樣，此次增產在很大程度上仍屬象徵性舉措，除非荷姆茲海峽重新開放，否則增產無法落實。此舉旨在向外界表明，該聯盟準備在戰爭結束後增加供應。

中東主要產油國因戰火綿延已失去向市場增加供應的能力。自 2 月底以來，荷姆茲海峽的關閉嚴重削減沙國、阿聯、科威特和伊拉克的石油出口，戰爭還對波斯灣地區許多關鍵的油氣生產設施造成嚴重損壞。

繞行荷姆茲的替代路線已滿載且運量杯水車薪，即便中東產油設施恢復、油少量增產，也運不出來。

OPEC + 其他成員如俄羅斯則因西方制裁以及與俄烏衝突期間基礎設施受損，無法提高產量。