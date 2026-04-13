鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-13 22:00

美國將自美東時間周一 (13 日) 上午 10 時 (台灣時間晚上 10 時) 起，正式對所有進出伊朗港口的海上交通實施全面封鎖，這項封鎖令涵蓋進出伊朗港口及沿海區域的所有國籍船隻，範圍遍及阿拉伯灣與阿曼灣。

比石油危機+俄烏衝突還嚴重？油價上看150美元？專家：川普封鎖令恐釀致命誤判(圖:shutterstock)

儘管美國強調不會阻礙往返非伊朗港口、單純借荷姆茲海峽的國際商船，但封鎖令下達後數小時內，海峽航運活動隨即陷入停滯，至少兩艘原定駛出海峽的油輪緊急掉頭返航，市場恐慌情緒迅速蔓延。

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這項被美方定義為「談判施壓手段」的軍事行動，立即引爆全球能源市場的劇烈震盪。

國際油價周一 (13 日) 開盤跳漲 7%-8%，美原油與布蘭特原油雙雙衝破每桶 100 美元大關。專家指出，封鎖將進一步擠壓全球原油供應，不僅推高能源價格，還將連帶拉抬化肥、氦氣等關鍵原物料成本，進而加劇全球通膨壓力。

有分析師悲觀預估，若荷姆茲海峽持續封鎖，油價恐將飆升至每桶 150 美元。

國際能源總署 (IEA) 更直言，此次海峽中斷堪稱史上最嚴重的能源衝擊，規模遠超過 1970 年代的石油危機。

面對美方的海上封鎖威脅，伊朗展現極度強硬的姿態。伊朗伊斯蘭革命衛隊隨即發佈公告，宣稱荷姆茲海峽正處於其武裝部隊的嚴密管控之下，警告任何以任何藉口靠近海峽的軍事艦船都將被視為違反停火協議，並將招致「致命漩渦」般的嚴厲打擊。

伊朗海軍司令 Shahram Irani 更斥責美國的封鎖威脅「極為荒唐可笑」，強調伊朗正對美軍在區域內的所有動向實施全面追蹤與監視。這種劍拔弩張的對峙，使得荷姆茲海峽瞬間淪為全球最危險火藥桶，擦槍走火的風險急劇攀升。

從戰略層面觀察，川普政府試圖透過切斷伊朗石油出口的經濟命脈來逼迫德黑蘭讓步，但此舉背後隱藏著巨大的風險與代價。一方面，封鎖需要投入龐大的海軍資源進行長期部署，且極易引發伊朗的報復性反擊，例如指使盟友在曼德海峽製造混亂，或將戰火燒向海灣國家的基礎設施。

另一方面，油價飆升將直接重創美國經濟，推高美國通膨與汽油價格，進而威脅執政黨在中期選舉中的選擇。

此外，美國在此次行動中似乎也未能獲得盟友的全面回應，英國已明確表態不會參與封鎖行動。