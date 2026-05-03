鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-03 20:00

美國國防部週五（1 日）宣布，與七家科技公司簽署協議，允許其人工智慧（AI）工具接入五角大廈機密網路。

美國國防部攜手「7家科技公司」導AI進機密網路。(圖：Shutterstock)

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此外，五角大廈目前也已與多家公司簽有 AI 相關合約，包括帕蘭提爾科技 (PLTR-US) 與 OpenAI。

報導分析指出，同時與 Anthropic 眾多競爭對手簽約，可能是川普政府在談判桌上向 Anthropic 施壓的策略。美政府去年通過的《大而美法案》撥付了大筆預算，供五角大廈用於 AI 及進攻性網路行動，吸引眾多科技公司積極競逐這筆龐大資源。

根據協議，上述公司的 AI 工具將用於「合法的作戰用途」。五角大廈表示，此舉將推動軍隊轉型為「以 AI 為核心的戰力」，強化作戰人員在各領域維持「決策優勢」的能力。

美國國防部也指出，其 GenAI.mil 平台已有逾 130 萬名國防部人員使用。

Anthropic 遭排除的導火線，源自該公司堅持要求五角大廈在軍事 AI 應用上納入特定安全防護機制。

川普政府隨後宣布與 Anthropic 切斷關係，起因是後者拒絕接受允許軍方將 Claude 用於「所有合法目的」的條款，包括自主武器系統及大規模監控。

五角大廈更將 Anthropic 列為「供應鏈風險」，此標籤過去僅用於與外國敵對勢力相關的企業，實質上等同將其列入政府黑名單。

對此，Anthropic 提起訴訟，加州聯邦法官上月已裁定阻止政府的相關措施。值得注意的是，Claude 曾是五角大廈機密網路中唯一可用的 AI 模型。

不過，雙方關係近期出現轉機。Anthropic 執行長阿莫戴（Dario Amodei）上月赴白宮，與白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）會面。