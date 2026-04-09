鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-09 21:40

美股主要指數周四 (9 日) 開盤走低，延續前一交易日反彈後的整理走勢，市場聚焦美伊停火協議出現裂痕，雙方互控違反協議，引發油價反彈並壓抑股市表現。

〈美股早盤〉美伊停火疑慮推升油價 主要指數走低(圖：REUTERS/TPG)

與此同時，美國最新通膨數據大致符合預期，投資人持續評估物價壓力與中東局勢對市場的影響，資金在風險資產與能源相關標的之間出現分歧流動。

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截稿前，道瓊工業指數跌近 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲逾 1.2%。台積電 ADR 漲近 0.5%。

市場對美伊停火前景轉趨悲觀，雙方互控違反協議，使投資人避險情緒升溫，美股回落、油價走高。標普 500 指數自一個月高點回落之際，美國原油價格逼近每桶 100 美元，反映荷姆茲海峽仍實質封鎖，能源供應疑慮未解。

在美國最新經濟數據公布後，股市跌勢延續。美國國債與美元走勢則相對平穩，顯示資金流向仍偏保守。市場同時關注中東局勢發展，美國總統川普表示，在與伊朗就穩固停火進行談判之際，美軍將持續駐留波斯灣，凸顯局勢仍高度不確定。

航運方面，荷姆茲海峽船舶通行依舊受阻，僅有部分中國船隻排隊等待離開波斯灣，顯示全球重要能源動脈尚未恢復正常運作。高盛預估，若海峽封鎖持續一個月，布蘭特原油價格在 2026 年平均可能維持在每桶 100 美元以上，顯示油市面臨上行風險。

高盛分析師指出，目前情勢仍快速變化，油價預測面臨的風險偏向上行。能源供應的不確定性持續支撐油價，也進一步加劇市場對通膨的擔憂。

另一方面，美國就業市場顯示穩定跡象。最新數據顯示，初領失業救濟金人數降至近兩年低點，反映就業市場仍具韌性。不過，消費動能則相對疲弱，2 月消費支出幾乎持平，在通膨壓力持續下顯示成長動能受限。

通膨方面，聯準會 (Fed) 偏好的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.4%，年增達 3%，顯示物價壓力仍高於政策目標。市場人士指出，在中東戰事推升能源價格之前，美國原本就已面臨通膨問題，現階段情勢恐使通膨進一步升溫，增加貨幣政策決策難度。

截至台北時間周四（9 日）21 時許：

焦點個股：

CoreWeave(CRWV-US) 早盤股價上漲 2.36%，至每股 91.00 美元

AI 雲端運算業者 CoreWeave 盤前股價上漲逾 5%，主要受惠於公司宣布與 Meta Platforms 達成總額 210 億美元的擴大基礎設施合作協議。該筆合約將進一步強化 CoreWeave 在 AI 算力市場的地位。市場認為，隨著大型科技公司持續加碼 AI 基礎建設，CoreWeave 可望持續受惠於算力需求攀升，進一步推動營運成長動能。

德州儀器 (TXN-US) 早盤股價上漲 1.53%，至每股 212.10 美元

德州儀器盤前股價上漲近 2%，主因投資機構 Stifel 將該公司評等自「持有」上調至「買進」，帶動市場買氣。Stifel 指出，德州儀器正受惠多項順風因素，包括近期資本支出循環告一段落，以及資料中心相關業務成長，均有助於支撐公司未來營運表現。分析師認為，隨著半導體需求逐步回溫，加上資本支出壓力減輕，德州儀器的獲利前景有望改善，吸引投資人重新關注。

西方石油 (OXY-US) 早盤股價上漲 0.75%，至每股 60.22 美元

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 PCE 物價指數年增率報 2.8%，預期 2.8%，前值 2.8%

美國 2 月 PCE 物價指數月增率報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 2 月核心 PCE 物價指數年增率報 3.0%，預期 3.0%，前值 3.1%

美國 2 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 2 月個人支出月增率報 0.4%，預期 0.5%，前值 0.4%

美國 2 月個人收入月增率報 - 0.1%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國去年第四季 GDP 季增年率終值報 0.5%，預期 0.7%，前值 0.7%

美國去年第四季 PCE 物價指數季增年率終值報 2.7%，預期 2.7%，前值 2.7%

美國上周初領失業金人數報 21.9 萬，預期 21 萬，前值 20.3 萬

美國上周續領失業金人數報 179.4 萬，預期 184 萬，前值 183.2 萬

華爾街分析：

高盛的基本情境預測是，通過海峽的流量將於本周末開始回升，隨後波斯灣出口將逐步恢復，歷時一個月達到戰前水準。在此情境下，預計布蘭特原油第三季均價為每桶 82 美元，第四季為每桶 80 美元。