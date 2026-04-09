鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-09 21:01

綜合外媒報導，美國商務部周四 (9 日) 公布 2025 年第四季國內生產毛額 (GDP) 終值，經修正後季增年率終值成長 0.5%，低於先前估計的 0.7%，亦明顯低於初值的 1.4%，顯示經濟動能較原先評估更為疲弱。

美國經濟降溫！去年Q4經濟成長再下修至0.5%(圖：REUTERS/TPG)

此次下修主要反映企業投資與庫存累積減少，特別是智慧財產相關支出下調，拖累整體成長表現。與此同時，占經濟活動逾三分之二的消費支出也略為下修，去年第四季成長率由 2.0% 調整至 1.9%，顯示內需動能同步放緩。

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數據顯示，美國經濟在 2025 年下半年明顯降溫。第三季 GDP 曾以 4.4% 的季增年率強勁成長，但第四季大幅放緩。全年來看，2025 年經濟成長 2.1%，低於 2024 年的 2.8% 與 2023 年的 2.9%，呈現逐步趨緩態勢。

分析指出，去年長達 43 天的政府關門對經濟造成明顯衝擊，聯邦政府支出與投資以 16.6% 的折合年率下滑，拖累 GDP 約 1.16 個百分點。此外，商品消費動能轉弱，汽車與服飾等支出成長明顯降溫，亦反映消費者態度轉趨保守。

企業投資方面，非住宅投資成長 2.4%，雖受人工智慧 (AI) 相關投資支撐，但仍低於第三季的 3.2%。衡量經濟基本面、排除政府支出與庫存等波動項目的「民間最終需求」成長率降至 1.8%，亦低於前一季的 2.9%，顯示內生動能減弱。

儘管整體經濟放緩，企業獲利表現相對強勁。去年第四季企業利潤增加約 2469 億美元，高於第三季的 1756 億美元，顯示企業部門仍具一定韌性。從所得面觀察，國內總所得 (GDI) 成長 2.6%，而 GDP 與 GDI 平均值 (國內總產出) 則成長 1.5%。

就業市場方面，2025 年招聘表現為 2002 年以來 (不含衰退期間) 最疲弱，但 2026 年初呈現波動。1 月新增就業 16 萬人，2 月減少 13.3 萬人，3 月則回升至 17.8 萬人，顯示勞動市場仍具不確定性。