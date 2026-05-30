挑戰台積電與ASML！美國新創Substrate押注X射線微影、技術成本僅High-NA EUV十分之一

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-30 21:00

美國新創公司 Substrate 宣稱已突破 X 射線微影技術瓶頸，以五千萬美元工具成本挑戰艾司摩爾 (ASML-US) 五億美元的高數值孔徑 EUV 曝光機，並揚言直接與台積電 (2330-TW) 、三星競爭晶圓代工市場。

美國新創Substrate押注X射線微影、技術成本僅High-NA EUV十分之一。(圖：Substrate官網)

在半導體製造的數百道工序中，微影技術始終居於核心地位。其原理是讓光線穿過掩模版，照射在塗有光敏化學物質的矽片上，透過光照區域的化學變化，層層堆疊出晶片結構。然而隨著電晶體持續微縮，光的物理特性本身成為最根本的限制。

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早期微影採用 193 奈米波長的深紫外光（DUV），隨著製程推進，業界轉向波長僅 13.5 奈米的極紫外光（EUV）技術，實現了一個數量級以上的躍升。

如今，全球唯有荷蘭艾司摩爾能夠製造 EUV 曝光機，每台售價約四億美元，卻因其每年可產出逾六億美元晶圓價值，經濟效益仍然成立。

為延續摩爾定律，艾司摩爾推出的高數值孔徑（High-NA）EUV 曝光機單台造價已攀升至近五億美元；下一代 Hyper-NA EUV 更將機器推向更大、更複雜、更昂貴的境地。

預計至 2030 年前後，一座尖端晶圓廠的建設成本將達五百億美元，晶圓單片成本更可能突破十萬美元，先進製程能力將進一步集中在極少數資本雄厚的企業手中。

Substrate 的另一條路：放棄 EUV，押注 X 射線

面對 EUV 技術的高牆，美國新創公司 Substrate 則選擇另闢蹊徑：徹底放棄 EUV，押注 X 射線微影技術。

X 射線的電磁輻射波長介於 0.01 至 10 奈米之間，比 EUV 短近千倍，理論上具備更高的解析能力。

然而，正因其穿透力極強，極難操控，過去數十年間始終只能停留在實驗室階段，所需的同步加速器設備更動輒長達數百公尺，無法應用於量產工廠。

不過，Substrate 宣稱已整合多項輔助技術的成熟成果，將一台緊湊型粒子加速器直接整合進微影系統，利用射頻腔將電子加速至近光速，再透過精確排列的磁場結構產生高強度 X 射線。

分析指出，本質上是將同步加速器的原理壓縮了幾個數量級，使其能夠放入工廠廠房之內。

儘管技術細節仍屬機密，Substrate 已公布初步成果：目前已展示 12 奈米特徵的打印能力，全晶圓特徵尺寸偏差僅約 0.25 奈米，精度已達原子級別，且可對所有層採用單次曝光方案，一次成型取代目前需要多道複雜工序的多重曝光製程。

該公司表示，上述指標已達到艾司摩爾最先進 High-NA EUV 系統的相當水準，而其工具成本僅需「五千萬美元」，約為艾司摩爾 High-NA 機台的十分之一。

不賣機器，要直接挑戰台積電

更值得關注的是 Substrate 的商業模式。他們並不打算出售曝光機，而是計劃在美國自建晶圓廠，安裝自家機器，建立完整製造流程，直接提供代工服務，這意味著他們的競爭對手不是艾司摩爾，而是台積電與三星。

然而挑戰不僅止於一台工具。X 射線的高能量特性意味著現行 EUV 所用的光阻、掩模及光學元件材料全部失效，Substrate 必須從頭重新發明整套材料體系；X 射線若控制不當，更可能穿透材料損傷電晶體，或引入影響良率的微細缺陷。

從實驗室驗證到全規模量產，EUV 走了十餘年，而專家估計 Substrate 至少還需要五年。

相較之下，台積電不僅掌握最先進的機器，更累積了數十年的製程方案、數千億美元的投資，以及嚴苛的良率管理紀律，這種規模優勢使超越者的門檻極高，這也是為什麼，即便是像輝達這樣的巨擘也選擇不建廠，而是讓台積電處理製造。

Substrate 並非唯一研究粒子加速器光源的業者。美國的 xLight、Inversion，以及歐洲、日本、中國亦有相關研究正在進行。

然而，多數業者的目標是強化現有 EUV 路線圖，例如 xLight 旨在延長艾司摩爾工具的使用壽命，而非取而代之。