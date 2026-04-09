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能源與外交角力！中國從旁觀到介入 美伊停火背後的權力轉移

鉅亨網編譯段智恆

在美伊戰事持續升溫之際，中國被指在關鍵時刻出手，協助推動停火進程，凸顯北京在中東局勢中的影響力升溫。隨著美國總統川普設定的停火期限逼近，市場逐漸意識到，能夠對伊朗施加實質影響的國家，正是美國最大戰略競爭對手——中國。

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能源與外交角力！中國從旁觀到介入 美伊停火背後的權力轉移(圖：REUTERS/TPG)

在巴基斯坦對外宣布促成停火後數小時內，伊朗官員傳出將接受停火的關鍵因素歸因於中國最後一刻的斡旋，隨後也獲川普側面證實。巴基斯坦總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 公開感謝中國支持，美國白宮亦表示，北京在停火安排中參與層級達「最高層級」，顯示中美之間在此議題上存在罕見互動。


中國罕見出手 經濟利益成關鍵考量

儘管中國官方尚未證實相關說法，國家主席習近平也未公開評論戰事，但分析指出，北京此番動作與其經濟利益密切相關。美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，衝擊全球約五分之一石油供應，中國作為伊朗最大貿易夥伴與主要石油買家，面臨能源供應與經濟成長風險。

美國外交關係協會 (Council on Foreign Relations) 中國研究資深研究員 Zongyuan Zoe Liu 指出，中國之所以介入，是因為伊朗戰事已直接威脅其經濟與國內穩定。她並表示，川普公開將功勞歸於中國，正好為北京在即將登場的中美領袖會晤中累積政治籌碼。

隨著川普預計下月訪問北京，停火局面若能維持，將有助於營造較為穩定的外交氛圍。對中國而言，此舉也象徵其外交角色轉變，從過去偏好「不干預」逐步轉向在關鍵衝突中發揮更積極影響力。

扮演「保證人」風險高 北京態度仍審慎

然而，中國介入調停同時也伴隨風險。英國《衛報》引述巴基斯坦官員說法指出，在近期談判中，巴基斯坦擔任調解者，而中國則扮演「保證人」角色，向伊朗承諾未來談判期間不會遭到暗殺。不過，外界對中國如何提供此類安全保證，以及其動機仍存疑。

對此，中國外交部發言人毛寧並未正面回應相關報導，僅重申中方一貫立場，即主張儘早停止敵對行動，透過外交與政治手段化解分歧，以恢復中東地區穩定。

分析人士指出，相較於在俄烏戰爭中持續支持俄羅斯，中國此次在中東議題上展現不同姿態，部分原因在於其與伊朗及海灣國家均維持良好關係。然而，若進一步承擔安全承諾，恐將與其長期避免軍事風險的戰略原則相衝突。

卡內基國際和平基金會 (Carnegie Endowment for International Peace) 資深研究員 Tong Zhao 認為，中國不太可能對伊朗提供明確的安全保證，但可能透過經濟支持或協助重建國防能力，維持其影響力。此外，市場亦關注中國持續向伊朗出口導彈燃料前驅物的相關報導。

中國能否進一步推動伊朗與美國進入實質談判，仍存在高度不確定性。伊朗已公開要求北京提供安全保障，但多數分析認為，中國傾向維持有限介入，以避免捲入與美國的直接對抗。同時，荷姆茲海峽與紅海航道未來如何維持全球公共財地位，也將成為各方關注焦點。


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