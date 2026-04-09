鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-09 19:20

據《路透》引述多位知情人士的消息指出，特斯拉 (TSLA-US) 目前正致力於開發一款全新、體型更小且售價更低廉的電動小型 SUV。這款代號尚未公開的車型，將是一部全新的車輛，而非現有 Model 3 或 Model Y 的衍生版本。

路透：特斯拉正研發全新平價小型SUV 以求擴大市場(圖:shutterstock)

此舉被視為執行長馬斯克 (Elon Musk) 在 2024 年決定放棄廉價電動車計畫，並全面轉向無人駕駛計程車 (Robotaxi) 後，該公司策略的再一次重大轉折。

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車型規格與平價策略

據報導，這款開發中的小型 SUV 預計車長約為 4.28 公尺 (約 14 英尺)，相較於目前特斯拉最暢銷的 Model Y(長約 15.7 英尺) 明顯縮短許多。為了進一步降低售價，特斯拉計畫透過多項手段控制成本，其重點在於：

電池與續航：將採用更小的電池，雖然這意味著續航里程將低於 Model Y 的 306 至 327 英里，但能有效壓低成本。

動力系統：將提供單馬達版本作為選擇，而非現行高性能車款常見的雙馬達配置。

輕量化設計：特斯拉目標將車重減輕至約 1.5 公噸，遠輕於 Model Y 的約 2 公噸。

消息來源指出，特斯拉希望這款新車的定價能顯著低於目前的入門級車型 Model 3。目前 Model 3 在中國的起售價約為 34,000 美元，在美國則約為 37,000 美元。

生產布局與全新策略

在生產端，據稱有三位知情人士透露，這款小型 SUV 將優先在特斯拉上海工廠生產，而另一位人士則提到，特斯拉也計畫將生產線擴展至美國與歐洲。儘管具體的量產時間表尚不明確，但知情人士表示，該車型不太可能在今年內開始生產。

此次重啟小型車計畫，反映了特斯拉對全球市場現實的考量。一位熟悉該計畫的特斯拉員工透露，儘管公司的願景是全面自動化，但特斯拉也意識到，許多全球市場在未來幾年內仍無法在法規或市場面上大規模接受無人駕駛車輛。