通膨壓力未解！美國2月PCE難降溫 Fed降息空間受限
鉅亨網編譯段智恆
美國 2 月通膨與消費數據顯示，在伊朗戰事爆發前，物價壓力已居高不下，而消費動能則逐漸轉弱。隨著能源價格因中東局勢升溫而上揚，市場預期通膨壓力將在 3 月進一步加劇，聯準會 (Fed) 降息空間也隨之受到壓縮。
美國商務部經濟分析局 (BEA) 周四 (9 日) 公布最新數據顯示，2 月個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.4%，年增 2.8%，符合市場預期；剔除食品與能源的核心 PCE 物價指數同樣月增 0.4%，年增 3%，該指數為 Fed 觀察通膨的重要指標。儘管年增率較 1 月略為回落，但整體仍高於政策目標。
通膨壓力未解 能源價格成關鍵變數
數據顯示，物價上漲主要集中於商品類別，包括娛樂用品、服飾與能源價格均明顯攀升。儘管服務類通膨壓力略有緩解，不含能源與住房的服務通膨 (SuperCore) 月增 0.2%，創 2021 年 3 月以來最低，但整體通膨仍具黏著性。
分析指出，在伊朗戰事爆發前，美國通膨已因關稅政策與成本壓力而維持高檔，如今能源價格進一步上揚，使通膨前景更加不利。隨著汽油價格升破每加侖 4 美元，市場預期 3 月消費者物價指數 (CPI) 月增幅可能達 0.9%，創 2022 年以來最大升幅。
Fed 會議紀錄亦顯示，部分官員已開始關注通膨再度升溫風險，甚至認為有必要重新考慮升息可能性。市場普遍預期，在通膨壓力未見明顯緩解前，降息時點將持續延後。
消費動能轉弱 收入下滑與儲蓄率下降並存
消費方面，2 月名目消費支出月增 0.5%，符合預期，但若經通膨調整後，實質消費僅小幅成長 0.1%，顯示需求動能偏弱。商品消費受汽車銷售回升帶動，服務支出則由運輸服務支撐。
然而，個人可支配所得經通膨調整後下滑 0.5%，為近一年最大降幅，反映家庭購買力受壓。同時，儲蓄率降至約 4%，回落至近一年低點，顯示部分家庭透過降低儲蓄支應消費。
分析認為，在生活成本上升與就業市場轉趨保守的環境下，消費者已開始收緊支出。企業端亦逐步反映成本壓力，達美航空表示將進一步調升票價，美國郵政也計畫調漲部分運費，顯示通膨壓力正逐步向終端傳導。
經濟成長放緩訊號浮現 戰事恐加劇通膨風險
其他數據顯示，美國 2025 年第四季國內生產毛額 (GDP) 折合年率成長 0.5%，低於先前預估，顯示經濟動能放緩。不過，初領失業救濟金人數降至近兩年低點，顯示就業市場仍具一定韌性。
市場人士指出，當前經濟呈現「收入成長放緩、消費勉強支撐」的結構，主要仰賴過去累積的財富與退稅支撐需求。然而，隨著戰事導致能源與原物料價格攀升，可能進一步侵蝕消費力道。
此外，股市因戰事動盪而出現大幅波動，也可能影響高收入族群的消費意願。分析認為，若中東衝突持續，能源價格上漲將進一步推升通膨，並透過供應鏈影響食品與其他商品價格，使經濟面臨「成長放緩與通膨升溫並存」的壓力。整體而言，通膨與地緣政治風險交織，將持續成為影響市場與政策走向的關鍵變數。
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