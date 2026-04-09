鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-09 20:30

綜合外媒周四 (9 日) 報導，人工智慧 (AI) 雲端運算業者 CoreWeave(CRWV-US)宣布，已與 Meta Platforms(META-US)達成總額約 210 億美元的長期合作協議，將提供雲端算力支援至 2032 年，進一步強化雙方在 AI 基礎設施領域的合作關係。

AI算力大單來了！Meta豪砸210億美元與CoreWeave簽約(圖：REUTERS/TPG)

市場反應方面，CoreWeave 股價在周四盤前上漲約 7% 至近 8%，今年以來累計漲幅達約 24%；Meta 股價則小幅上揚約 0.6% 至 1.4%。

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根據聲明，CoreWeave 將透過多座資料中心，向 Meta 提供 AI 雲端運算能力，其中部分基礎設施採用輝達 (NVDA-US)Rubin 系統晶片。此次合作是在雙方既有合作基礎上擴大，先前一項約 142 億美元的協議原訂於 2031 年到期。

隨著科技巨頭競相投入 AI 模型開發，對高效能運算資源的需求快速攀升，CoreWeave 成為此波熱潮的主要受益者之一。該公司屬於「新雲端」(Neocloud) 業者，專門出租先進 AI 晶片運算能力，競爭對手包括 Nebius(NBIS-US) 與 Nscale 等規模較小的業者。

Meta 則是 AI 基礎建設投資最積極的企業之一。執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 規劃未來數年投入數千億美元，用於能源、算力與人才布局，以支撐 AI 模型的開發、訓練與運行。

此外，CoreWeave 也同步宣布融資計畫，擬發行 30 億美元 2032 年到期的可轉換公司債，以及 12.5 億美元 2031 年到期的公司債，資金將用於一般企業用途，包括償還既有債務。

值得注意的是，CoreWeave 近年為支應 AI 基礎設施擴張，大幅增加借貸規模，並透過多元融資管道籌資。