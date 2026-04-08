鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-09 02:56

聯準會 (Fed) 最新會議紀錄顯示，在中東戰事衝擊下，決策官員對未來利率路徑出現明顯分歧。一方面，油價飆升帶來的通膨壓力，使部分官員認為仍需保留升息選項；另一方面，戰事可能拖累經濟成長與就業市場，也讓多數官員仍將降息視為基準情境。

戰事推升通膨風險 官員傾向保留升息彈性

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聯準會公布 3 月 17 日至 18 日會議紀錄指出，愈來愈多官員認為，在通膨持續高於 2% 目標的情況下，政策聲明應納入「雙向」利率指引，即同時保留升息與降息的可能性。紀錄顯示，部分與會者認為，若通膨維持在高於目標的水準，聯邦基金利率目標區間可能需要上調。

與 1 月會議相比，支持納入升息選項的官員人數明顯增加。紀錄指出，隨著美國與以色列對伊朗戰事升溫，油價持續走高，通膨可能比預期更為持久，使政策制定者對通膨風險的關注升溫。

會議紀錄並指出，「絕大多數」官員認為，通膨回落至 2% 目標所需時間可能長於先前預期，凸顯通膨壓力具持續性。

此外，聯準會內部分析也顯示，在中東局勢、政府政策變動與人工智慧 (AI) 發展等多重因素影響下，經濟成長與就業表現可能弱於先前預期，同時通膨壓力則可能高於原先估計。自 2021 年以來通膨長期高於目標，使「通膨頑固性」成為決策層關注的重要風險。

部分官員並警告，在通膨已連續多年高於目標的情況下，長期通膨預期可能對能源價格變動更為敏感，增加政策控通膨難度。

就業市場轉弱隱憂仍在 降息預期未消失

儘管通膨風險升高，多數官員仍認為降息將是未來政策的基本方向。會議紀錄指出，若中東衝突持續，可能進一步削弱就業市場，推升失業率，並透過油價上漲侵蝕家庭購買力、收緊金融條件，進而拖累整體經濟成長。

紀錄顯示，多數官員認為，通膨上行風險與就業下行風險同步升高，反映聯準會在物價穩定與充分就業的雙重使命下，面臨更複雜的政策權衡。

多數與會者認為，若戰事延長，經濟放緩程度可能足以支撐額外降息的必要性。這也使聯準會在通膨與就業兩大目標之間面臨更艱難的權衡。

在 3 月會議上，聯準會決定將政策利率維持在 3.50% 至 3.75% 區間不變，同時強調戰事帶來的不確定性。官員普遍認為，在更清楚判斷通膨與就業風險何者更為主導之前，不宜貿然調整利率。

值得注意的是，會議紀錄發布前一天，美國與伊朗達成為期兩週的停火協議，帶動油價大幅回落，跌幅超過 15%，至每桶約 92 美元。然而，先前油價一度大漲逾 50%，並干擾全球航運與能源供應，凸顯地緣政治對貨幣政策的深遠影響。