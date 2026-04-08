鉅亨網編譯段智恆 2026-04-09 02:03

美國白宮周三 (8 日) 宣布，副總統范斯 (JD Vance) 將率團前往巴基斯坦伊斯蘭馬巴德 (Islamabad)，與伊朗舉行直接會談，特使魏科夫 (Steve Witkoff) 與川普女婿庫許納 (Jared Kushner) 也將同行，首輪會談預定於當地時間周六 (11 日) 上午登場。這將是美伊在脆弱停火局勢下推動降溫的最新外交行動。

白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 表示，范斯將主導這一輪面對面會談，美方期待藉此推進長期和平協議。不過，儘管美方啟動談判，中東局勢仍不穩定，區內零星衝突持續，以色列持續空襲黎巴嫩，伊朗方面也未完全恢復荷姆茲海峽通行，使這場為期六週衝突的停火前景蒙上陰影。她並重申，川普要求荷姆茲海峽必須「立即、迅速且安全」恢復通行。

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此次會談安排，正值美伊宣布為期兩週的停火協議後展開。該衝突已造成數千人死亡，並引發全球能源市場動盪，停火被視為爭取時間以達成更廣泛協議的重要窗口，但目前已因區域軍事行動面臨考驗。

針對中國是否介入斡旋，李威特證實，美中高層曾就伊朗情勢進行溝通，但未進一步說明細節。另一方面，德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 也已與川普通話，討論停火進展及後續協調步驟。知情官員指出，梅爾茨在通話中強調，仍需更多外交努力，才能達成持久解決方案。

此外，伊朗警告，若以色列持續攻擊黎巴嫩，德黑蘭可能退出停火安排，使美方此次和談任務面臨更多變數。

分析人士指出，此次美伊啟動直接會談，顯示川普政府正由軍事施壓轉向外交斡旋，試圖在短暫停火期間爭取長期協議空間。