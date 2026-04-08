鉅亨網編輯林羿君 2026-04-09 05:20

對沖基金正以前所未見的速度回補美股空頭部位，其速度之快，是 2020 年 3 月薪冠疫情復甦以來未曾出現。

高盛交易部門指出，隨著美國總統川普宣布與伊朗達成暫時停火協議，避險基金經理人於週二 (7 日) 晚間顯著加速回補大盤指數與 ETF 等宏觀產品的空單；這波平倉規模已逼近疫情初期水準。

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高盛美股執行服務主管兼合夥人約翰 · 弗拉德（John Flood）在週三致客戶的報告中表示，這正是市場引頸期盼的「退場機制」，且多數投資人普遍認為這意味著衝突已步入尾聲。

種急於回補空單的舉動，進一步推升了週三美股漲勢，各大指數漲幅均超過 2%，創下自 3 月 31 日以來的最大單日漲幅。

此次變動反映了市場情緒的重大轉折。此前，由於油價衝擊威脅到美國經濟增長並可能重燃通膨，投資人紛紛建立空頭部位，預期股市將進一步下探。高盛經紀業務數據顯示，當時避險基金在美股宏觀產品的空頭曝險，一度攀升至總曝險額的 12%，創下疫情爆發以來的新高。

隨著投資人為了平倉而買回借入的證券，市場動能由先前的「凍結期」正式轉向「軋空期」。

弗拉德早在 3 月初就曾示警，避險基金的佈局已為股市大幅走高埋下伏筆，當時他便預測單靠宏觀產品的空單回補，就足以拉抬標普 500 指數上漲 2% 至 3%。

展望後市，高盛交易部預期先前受益於戰爭的能源、大宗化學品與國防股將因基金獲利了結而面臨短期回調；反之，先前被大舉放空的非必需消費品，特別是房地產相關類股，則可望迎來最持久的回補力道。

弗拉德進一步指出，隨著財報季展開，市場將在未來幾天進入「進攻階段」，預期僅限做多的投資人會將資金重新輪動至戰爭前的熱門類股，如記憶體與半導體。