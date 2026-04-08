鉅亨網編譯段智恆 2026-04-08 22:40

根據《彭博》周三 (8 日) 報導，隨著美國總統川普同意與伊朗達成暫時停火協議，市場避險情緒快速降溫，被視為華爾街「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX) 大幅回落，顯示投資人對未來市場劇烈波動的預期明顯下降。

美伊停火降溫市場恐慌 VIX回落至戰前水準(圖：REUTERS/TPG)

VIX 指數下跌 5.6 點至 20.18，為 2 月 27 日、即美國對伊朗發動攻擊前以來最低水準。若此跌勢延續，將創下一年來最大單日跌幅，當時川普暫緩推動關稅措施，也曾引發全球市場劇烈波動。

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市場對停火消息反應正面，股市期貨走高、債券殖利率下滑，油價則大幅回落，反映投資人對能源供應中斷與通膨壓力的憂慮明顯緩解。花旗策略師指出，停火協議可能成為推動股市「持續上行」的重要催化劑。

儘管中東局勢一度升溫，但市場整體反應相對克制。分析師指出，投資人在衝突升級前已提前進行避險布局，包括買入下跌保護部位，使股市在戰事期間維持相對穩定。即使川普曾警告衝突可能導致嚴重後果，市場仍未出現明顯恐慌性拋售。

這類避險操作在 3 月期間有效限制股市跌幅，即便油價飆升、全球貿易受阻，整體市場仍未出現失控下跌。資產管理人普遍降低槓桿，專注期貨操作的避險基金則轉為看空美股，顯示投資人近期採取較為保守的觀望策略。