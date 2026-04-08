美伊停火降溫市場恐慌 VIX回落至戰前水準
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周三 (8 日) 報導，隨著美國總統川普同意與伊朗達成暫時停火協議，市場避險情緒快速降溫，被視為華爾街「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX) 大幅回落，顯示投資人對未來市場劇烈波動的預期明顯下降。
VIX 指數下跌 5.6 點至 20.18，為 2 月 27 日、即美國對伊朗發動攻擊前以來最低水準。若此跌勢延續，將創下一年來最大單日跌幅，當時川普暫緩推動關稅措施，也曾引發全球市場劇烈波動。
市場對停火消息反應正面，股市期貨走高、債券殖利率下滑，油價則大幅回落，反映投資人對能源供應中斷與通膨壓力的憂慮明顯緩解。花旗策略師指出，停火協議可能成為推動股市「持續上行」的重要催化劑。
儘管中東局勢一度升溫，但市場整體反應相對克制。分析師指出，投資人在衝突升級前已提前進行避險布局，包括買入下跌保護部位，使股市在戰事期間維持相對穩定。即使川普曾警告衝突可能導致嚴重後果，市場仍未出現明顯恐慌性拋售。
這類避險操作在 3 月期間有效限制股市跌幅，即便油價飆升、全球貿易受阻，整體市場仍未出現失控下跌。資產管理人普遍降低槓桿，專注期貨操作的避險基金則轉為看空美股，顯示投資人近期採取較為保守的觀望策略。
隨著停火降低市場不確定性，波動率回落與避險部位鬆動，市場情緒有望由防禦轉向風險偏好，後續股市走勢也將取決於停火能否維持及地緣政治風險是否進一步降溫。
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