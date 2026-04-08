鉅亨網編譯段智恆 2026-04-08 23:19

《彭博》周三 (8 日) 報導，美國與伊朗宣布達成為期兩周的停火協議後，市場一度樂觀預期中東能源供應將逐步恢復，但最新發展顯示，關鍵航道荷姆茲海峽仍未全面重啟，油輪通行受阻，凸顯停火協議落實仍存重大變數。

伊朗《法斯通訊社》(Fars) 報導指出，在以色列對黎巴嫩發動攻擊後，荷姆茲海峽油輪通行已暫停。此前在停火宣布後，曾有兩艘油輪順利通過海峽，但隨區域衝突再度升溫，航運活動再度受阻。即便在相關消息傳出前，市場觀察亦顯示，多數船東仍對安全通行抱持觀望態度，尚未全面恢復航行。

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荷姆茲仍卡關 油輪通行未恢復

荷姆茲海峽為全球最重要能源運輸通道之一，約占全球石油與液化天然氣供應的兩成。近期戰事導致航運風險升高，超過 800 艘貨輪滯留波斯灣內，等待離開時機。保險業與航運業者普遍認為，在缺乏明確安全機制與協調安排下，短期內難以恢復正常通行。

停火消息一度帶動油價重挫，布蘭特原油單日跌幅逾 17%，但隨著荷姆茲未如預期重啟，加上市場不確定性升高，油價跌幅有所收斂。市場人士指出，能源供應是否真正恢復，仍將取決於航運能否安全通過該海峽。

停火分歧浮現 中東衝突未降溫

儘管美伊雙方對停火表達正面態度，但協議內容與適用範圍仍存在分歧。外界對於停火是否涵蓋以色列在黎巴嫩對抗真主黨的軍事行動出現不同說法。巴基斯坦與伊朗認為協議應包含黎巴嫩戰線，但以色列與美方則否認，並將其視為「另一場衝突」。

以色列軍方同日對黎巴嫩發動大規模攻擊，打擊逾百處真主黨軍事設施；伊朗則警告，若以色列持續行動，可能退出停火安排。區域內亦持續傳出飛彈攻擊，包括科威特與阿聯等地均通報威脅，顯示戰事並未真正降溫。

此外，美伊對後續談判條件亦存在落差。伊朗主張維持對荷姆茲海峽的控制權並要求解除制裁，而美方則提出不同談判框架。分析人士指出，雙方仍將停火視為各自「勝利」，但核心分歧未解，使協議前景充滿不確定性。