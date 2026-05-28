鉅亨網編譯段智恆 2026-05-29 02:11

股價飆漲逾10倍、本益比卻超低？美光讓華爾街開始害怕(圖：REUTERS/TPG)

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在 AI 熱潮帶動下，美光近年成為市場最火熱的 AI 概念股之一。公司最新一季營收幾乎年增 3 倍，創 1990 年有統計以來最大增幅；股價自 2024 年底以來更狂飆逾 10 倍，今年 5 月漲幅高達 80%，有望創 1985 年以來最佳單月表現。

不過，部分投資人認為，美光低估值其實反映市場對記憶體景氣循環的警戒。

低本益比反成警訊 華爾街憂獲利周期見頂

AGF Investments 投資長波特 (John Porter) 表示，從某種角度來看，他甚至寧願看到美光擁有更高本益比，「低估值反而是一種反向訊號，代表市場擔心下一步獲利可能開始惡化。」

他指出，記憶體產業過去一直被視為高度循環性產業，需求通常隨 PC 與智慧手機市場景氣波動，因此相關股票往往在獲利高峰時看起來最便宜，而在景氣谷底、公司甚至虧損時，本益比反而最高。

這樣的情況其實在美光 2023 年景氣低潮時就曾出現。

波特坦言，目前市場沒有任何歷史經驗可供參考，「我們可能看到史詩級崩盤，但也可能只是短暫修正後重新回升。」

AI 可能改變記憶體產業估值邏輯

目前輝達預估本益比約 21 倍，高於美光約一倍。阿庫里認為，AI 代表的是「長期且結構性改變」，應足以推升整體半導體產業估值。

他給予美光 1,625 美元目標價，代表未來 12 個月仍有約 75% 上漲空間，並將美光評價基礎由原先 5 倍本益比，大幅調升至 15 倍。

不過，也有分析師警告，美光短線技術面已出現過熱跡象。Zacks Investment Research 策略師羅科 (Andrew Rocco) 指出，美光 14 日相對強弱指標 (RSI) 已進入超買區間，「通常股價在基本面轉弱前，技術面就會先出現高潮訊號。」