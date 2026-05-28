股價飆漲逾10倍、本益比卻超低？美光讓華爾街開始害怕
鉅亨網編譯段智恆
人工智慧 (AI) 記憶體需求狂飆，帶動美光 (MU-US) 股價今年持續暴漲，但華爾街開始擔憂，這家記憶體大廠極低的本益比，可能不是被低估的訊號，反而是在警告市場：獲利高峰恐怕已經不遠。
美光目前預估本益比僅約 10 倍，不僅是費城半導體指數 (SOX-US) 成分股中最低水準，也名列標普 500 指數最便宜股票之一。另一家今年股價暴漲逾 570% 的記憶體公司 SanDisk(SNDK-US)，本益比甚至只有個位數。
在 AI 熱潮帶動下，美光近年成為市場最火熱的 AI 概念股之一。公司最新一季營收幾乎年增 3 倍，創 1990 年有統計以來最大增幅；股價自 2024 年底以來更狂飆逾 10 倍，今年 5 月漲幅高達 80%，有望創 1985 年以來最佳單月表現。
不過，部分投資人認為，美光低估值其實反映市場對記憶體景氣循環的警戒。
低本益比反成警訊 華爾街憂獲利周期見頂
AGF Investments 投資長波特 (John Porter) 表示，從某種角度來看，他甚至寧願看到美光擁有更高本益比，「低估值反而是一種反向訊號，代表市場擔心下一步獲利可能開始惡化。」
他指出，記憶體產業過去一直被視為高度循環性產業，需求通常隨 PC 與智慧手機市場景氣波動，因此相關股票往往在獲利高峰時看起來最便宜，而在景氣谷底、公司甚至虧損時，本益比反而最高。
這樣的情況其實在美光 2023 年景氣低潮時就曾出現。
目前市場最大爭論，在於 AI 基礎建設熱潮是否已經永久改變記憶體產業循環特性。包括微軟 (MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 與 Meta(META-US)等科技巨擘，仍持續大舉擴張 AI 資本支出，讓市場開始思考，AI 需求是否足以讓記憶體產業進入新的長期成長周期。
波特坦言，目前市場沒有任何歷史經驗可供參考，「我們可能看到史詩級崩盤，但也可能只是短暫修正後重新回升。」
AI 可能改變記憶體產業估值邏輯
部分華爾街分析師開始認為，美光估值方式應重新調整。瑞銀 (UBS) 分析師阿庫里 (Timothy Arcuri) 表示，美光沒有理由與輝達 (NVDA-US) 存在如此巨大估值差距。
目前輝達預估本益比約 21 倍，高於美光約一倍。阿庫里認為，AI 代表的是「長期且結構性改變」，應足以推升整體半導體產業估值。
他給予美光 1,625 美元目標價，代表未來 12 個月仍有約 75% 上漲空間，並將美光評價基礎由原先 5 倍本益比，大幅調升至 15 倍。
不過，也有分析師警告，美光短線技術面已出現過熱跡象。Zacks Investment Research 策略師羅科 (Andrew Rocco) 指出，美光 14 日相對強弱指標 (RSI) 已進入超買區間，「通常股價在基本面轉弱前，技術面就會先出現高潮訊號。」
此外，目前華爾街分析師平均目標價約 697 美元，反而較現價低約 22%，顯示市場對美光後續漲勢仍存在高度分歧。
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