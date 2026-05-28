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美4月PCE年升3.8% 符合預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

美國商務部周四 (28 日) 公布最新數據顯示，4 月個人消費支出物價指數 (PCE) 年升 3.8%，符合市場預期，高於 3 月前值 3.5%；按月來看成長 0.4%，低於市場預期的 0.5%，前值 0.7%。

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美4月PCE年升3.8% 符合預期(圖：REUTERS/TPG)

剔除食品和能源等波動較大因素後的核心 PCE 在 4 月年升 3.3%，符合市場預期，前值為 3.2%；按月來看成長 0.2%，低於市場預期與前值的 0.3%。


數據公布後，美元指數短線小幅走低，現報 99.22。美股期貨短線波動不大，那斯達克 100 指數期貨跌 0.2%。美國 10 年期公債殖利率短線走低，現報 4.50%。現貨黃金短線拉升約 10 美元，現報 4,393.06 美元 / 盎司。

此外，同日報告顯示，4 月個人支出月升 0.5%，符合市場預期 0，低於前值 0.9%；同月個人收入月增持平，預期 0.4%，前值 0.6%。

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