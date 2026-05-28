美4月PCE年升3.8% 符合預期

美國商務部周四 (28 日) 公布最新數據顯示，4 月個人消費支出物價指數 (PCE) 年升 3.8%，符合市場預期，高於 3 月前值 3.5%；按月來看成長 0.4%，低於市場預期的 0.5%，前值 0.7%。

剔除食品和能源等波動較大因素後的核心 PCE 在 4 月年升 3.3%，符合市場預期，前值為 3.2%；按月來看成長 0.2%，低於市場預期與前值的 0.3%。