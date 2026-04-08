鉅亨網編譯段智恆 2026-04-09 00:00

《路透》周三 (8 日) 報導，俄羅斯鋁業巨擘俄鋁 (Rusal) 計劃調整亞洲出貨布局，將部分原本銷往中國的鋁轉向日本及其他亞洲市場。知情人士指出，中東戰事導致能源與運輸風險升溫，正重塑全球鋁市供應鏈，也推升區域溢價至多年高點。

消息人士透露，隨著伊朗戰事影響荷姆茲海峽運輸並衝擊中東冶煉產能，市場對替代供應的需求上升。日本近期與供應商協議，4 至 6 月鋁溢價達每噸 350 至 353 美元，創 11 年新高；歐洲溢價逼近每噸 600 美元，美國更突破每噸 2,500 美元，顯示現貨市場緊張。鋁溢價通常加在倫敦金屬交易所 (LME) 報價之上，為區域供需的重要指標。

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中國需求轉弱 俄鋁轉向高溢價市場

知情人士表示，俄鋁之所以調整流向，主因中國買家對高溢價接受度下降。過去數月，中國自俄羅斯進口鋁平均每月達 17 萬至 18 萬噸，但隨日本溢價飆升，中國客戶不願再以相同基準價格採購，轉而選擇成本更低的本地供應。

此外，中國鋁市基本面亦相對疲弱。中國鋁產量約占全球 60%，近年持續吸納來自俄羅斯與印尼的進口，庫存處於近六年高點，需求表現偏軟。相較之下，上海期貨交易所鋁價自戰事以來漲幅不到 4%，明顯低於倫敦金屬交易所約 10% 的升幅，顯示中國市場供應壓力較大。

在此背景下，俄鋁計畫將更多金屬轉往日本與南韓等高溢價市場。知情人士指出，只要套利空間維持，目前這樣的流向調整幾乎不可避免。

中東供應受擾 鋁市結構重組

中東地區去年鋁產量接近 700 萬噸，占全球供應約 9%。日本高度依賴該區供應，占其進口量約 27%，其中最大來源為阿聯，其次為中國與俄羅斯。隨著戰事衝擊波斯灣地區兩大冶煉廠運作，加上海峽運輸受限，買家被迫尋找替代來源。

俄鋁此舉也反映全球金屬貿易正在重新配置。該公司 2025 年鋁產量約 390 萬噸，銷售量達 450 萬噸，主要出口市場包括中國、南韓與土耳其。不過，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，西方市場普遍減少對俄鋁依賴，使亞洲成為其更關鍵的銷售重心。