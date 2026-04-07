鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-07 19:44

美國國會推動新一輪對中半導體設備出口限制，拖累荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML) 周二 (7 日) 股價走低。市場關心，若法案最終落實，恐進一步衝擊艾司摩爾對中國市場的銷售動能，並對全球晶片供應鏈帶來連鎖效應。

連DUV都不給？美國再封中國晶片命脈 ASML股價走跌(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，艾司摩爾 (ASML-US) 周二美股盤前 ADR 下跌 0.93%，每股暫報 1,291.94 美元；艾司摩爾歐洲股價下跌 3.88%，每股暫報 1,116.00 歐元。

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美國擬擴大限制 DUV 設備恐成新焦點

美國跨黨派議員上周提出「硬體技術多邊協調管制法」(MATCH Act)，旨在強化盟友間對中國半導體出口管制的一致性，填補現行制度漏洞。提案指出，儘管美方已對先進晶片技術設下多項限制，但盟友未完全跟進，使中國仍能取得關鍵設備。

該法案若通過，可能首度將限制範圍擴大至深紫外光 (DUV) 微影設備。相較於極紫外光 (EUV) 設備，DUV 技術較為成熟，主要用於生產記憶體與其他較不先進晶片，目前仍是中國晶片廠的重要生產工具。

艾司摩爾從未向中國出口 EUV 設備，但部分 DUV 設備仍可透過荷蘭政府核發許可銷售。一旦新法實施，這些設備與相關維護服務可能全面受限，對中國半導體製造能力構成直接衝擊。分析指出，中國主要晶片製造商如中芯國際 (00981-HK) 與華虹(01347-HK)，仍高度依賴艾司摩爾的 DUV 設備，短期內缺乏替代方案。

衝擊評估分歧 全球供應鏈恐受波及

市場對新限制的財務影響看法不一。艾司摩爾先前預估，2026 年中國市場約占其總銷售兩成，較 2025 年的三成三已有下降趨勢。部分分析師認為，新規對營收影響可能僅為個位數百分比，但也有觀點指出，每股盈餘 (EPS) 可能下滑最多約一成。

此外，艾司摩爾部分較舊型設備約占整體銷售 10% 至 15%，其中約一半銷往中國市場，意味若全面限制，短期衝擊可能達約 5%。儘管其他地區晶片製造商可能擴大投資、部分填補需求缺口，但仍難完全彌補中國市場流失的營收。

分析師亦指出，若限制進一步收緊，全球晶片供應緊張情況恐加劇。目前多個市場已面臨產能緊繃，一旦中國產能受限，可能推升供應鏈壓力並影響價格。

不過，也有觀點認為，相關法案仍處於初期階段，最終內容與執行範圍仍具不確定性。短期內甚至可能出現「搶單效應」，即客戶在限制生效前提前下單，帶動訂單短暫增加，但中期營運仍面臨壓力。