今年全球半導體市場規模 估激增90% 突破1.5兆美元
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
由主要半導體廠商組成的世界半導體貿易統計組織 2 日（周二）發布預測報告，稱受人工智慧（AI）需求的快速擴大，2026 年全球半導體市場規模預測激增近 90%，市場規模將突破 1.5 兆美元。
報告預估，2026 年全球半導體市場規模較 2025 年增長近 90%，達到 1.5 兆美元，預計 2027 年增長 26.6%，市場規模進一步升至 1.914 兆美元。
報告稱，鑑於資料中心的普及速度超出預期，世界半導體貿易統計組織大幅上修預測，2026 年增幅也將創下歷史新高。
從產品分類來看，報告預測記憶體晶片今年增幅將達到驚人的 249.5%，規模突破 8,000 億美元大關，一舉超越 2025 年半導體整體市場規模。邏輯晶片預測成長 37.3%，規模達 4,100 億美元。
此外，報告還預測，2027 年全球所有主要地區的半導體市場將延續增長勢頭，其中美洲和亞太地區是引領成長兩大核心引擎。
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