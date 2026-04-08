鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-08 08:35

美伊在最後關頭達成暫時停火協議，以德黑蘭重新開放荷姆茲海峽為交換條件，日韓股市周三 (8 日) 開盤大漲，三星電子、SK 海力士雙雙大漲。

南韓 Kospi 指數大漲逾 6%，暫報 5824.72 點，三星電子上漲 7.25%，SK 海力士飆 9.4%。小型股組成的 Kosdaq 上漲 5%。

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日經 225 指數也大漲 4.5%，截稿前報 55827.87 點。東證指數上漲 3.3%，三菱日聯金融集團 (MUFJ) 以 3.9% 領漲。

日元兌美元匯率攀高 0.4%，國際油價暴跌約 14%，5 月交割的西德州 (WTI) 原油期貨價格跌破 100 美元關卡，暫報每桶 97 美元，布蘭特原油暫報每桶 94.45 美元。

川普在 Truth Social 上發文指出，暫緩攻擊伊朗的「前提是伊朗伊斯蘭共和國必須同意完全、立即且安全地開放荷姆茲海峽」。

伊朗外交部長 Abbas Araghchi 代表國家最高安全委員會在 X 平台發文表示，德黑蘭武裝部隊將「停止防禦行動」，並表示在未來兩周內，透過與伊朗武裝部隊協調，將可安全通過荷姆茲海峽。

三井住友 DS 資產管理首席市場策略師 Masahiro Ichikawa 表示，川普提到將重新開放荷姆茲海峽作為停火條件令人「感到驚訝」，「雖然停止攻擊僅限兩周，但顯然將提振投資人信心。」