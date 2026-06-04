鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-04 10:30

人工智慧 (AI) 熱潮推升全球記憶體晶片需求，美國多個產業團體警告，記憶體短缺問題正對汽車、醫療設備等產業構成日益嚴重的威脅，並呼籲川普政府採取行動擴大供應。

AI搶走記憶體產能 美國汽車、醫療設備業籲政府增加晶片供應 (圖:Shutterstock)

包括汽車創新聯盟 (Alliance for Automotive Innovation)、醫療設備製造商協會(Medical Device Manufacturers Association) 及全美零售聯合會 (National Retail Federation) 在內的九個產業協會，周三 (3 日) 聯名致函美國財長貝森特 (Scott Bessent) 與商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)，警告記憶體晶片短缺恐衝擊關鍵供應鏈，並在短期內推升消費者價格。

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這些產業團體指出，AI 資料中心快速擴張正消耗大量記憶體晶片產能，導致「記憶體晶片價格出現前所未有的飆升，並使製造業與消費市場的產業更難取得相關晶片」。

聯名信中寫道：「近期 AI 技術發展確實帶來世代級創新潛力，並有助於維持美國科技領導地位，但我們也必須確保其他關鍵產業不會因市場失衡而受到衝擊。」

產業團體表示，除了消費電子產品價格上漲之外，網路與電信基礎設施成本也正同步攀升，汽車、醫療設備及其他製造產品未來可能面臨供應短缺風險。部分聯邦政府承包商，尤其是中小企業，也可能因此難以履行採購合約義務。

輝達、超微搶貨 記憶體供應排擠效應浮現

隨著 AI 發展帶動需求暴增，過去被視為標準化商品的記憶體晶片如今供不應求。

輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 等 AI 晶片設計公司願意支付高價採購高頻寬記憶體(HBM)，以支援 AI 硬體建置，促使記憶體供應商優先將產能配置給相關客戶。

與此同時，汽車與消費電子產業所需的其他類型記憶體產品供應則日益吃緊。

AI 需求狂飆正推動記憶體族群股價大漲。美光 (MU-US) 與 SK 海力士市值上月雙雙突破 1 兆美元大關。其中，總部位於美國愛達荷州的美光，今年來股價已大漲超過 278%，成為標普 500 指數表現第二佳個股。

業界籲政府出手擴產

產業團體呼籲川普政府與記憶體製造商及下游客戶合作，在美國及盟友國家擴大產能布局。

聯名信建議，政府可透過貿易協議機制、或《晶片法案》(CHIPS Act) 計畫強化供應鏈安全，並將重點放在保障所有市場需求，包括消費市場與製造業領域。

目前，美光正於紐約州與愛達荷州擴建記憶體產能，但相關產線距離投產仍需數年時間。

另一方面，盧特尼克也正向南韓兩大記憶體製造商三星電子與 SK 海力士施壓，希望兩家公司赴美設廠。

三星目前正在德州奧斯汀興建邏輯晶片廠，SK 海力士則規劃於印第安納州興建封裝廠。不過，目前真正在美國境內生產記憶體晶圓的企業仍只有美光。