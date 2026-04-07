鉅亨網新聞中心 2026-04-07 14:40

百年汽車零組件巨頭博世（Bosch）正啟動大規模裁員，計畫全球裁撤高達 2.2 萬人，震撼業界。這波裁員不僅衝擊德國本土據點，也延燒至中國市場，反映其業務結構正面臨深層調整。

博世全球裁員2.2萬人 百年汽車零件巨擘不敵「東方颶風」 。(圖:shutterstock)

隨著電動車浪潮加速、傳統燃油車需求轉弱，加上中國本土品牌與供應鏈快速崛起，博世過去憑藉關鍵零件專利建立的優勢正遭遇挑戰。此次裁員不僅是企業自救行動，更被視為西方汽車產業在轉型壓力與全球競爭重塑下，所付出的沉重代價。

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作為全球最大的汽車零件供應商，博世與汽車工業的演進史幾乎重疊。自 1887 年改良電磁打火器以來，博世先後推出了全球首款商用火星塞、柴油噴射系統，以及具備革命意義的 ABS 防鎖死系統與 ESP 車身穩定系統。

在長達 100 多年的歲月裡，這家德國巨頭憑藉超過 7 萬項專利技術，親手編織了燃油車時代的壯麗史詩，其產品統治力曾讓對手望塵莫及——全球每三輛汽車中，就有兩輛搭載著博世的核心技術。

然而，這頂沉重的王冠，在當前全球汽車產業經歷「地殼運動」般的轉折期時，卻成了轉身困難的枷鎖。

裁員的數據揭示了這家老牌巨頭的痛切處境。博世德國總部正承受著最猛烈的衝擊，繼 2024 年宣布裁員 9,000 人後，2025 年再次追加 1.3 萬人的裁撤計畫，預計到 2030 年底，累計裁員規模將達到驚人的 2.2 萬人。

與此同時，博世中國也無法倖免，相關裁員傳聞涉及無錫的燃油車與氫燃料電池等項目。雖然博世提供了如 N+4 般優渥的補償方案，但這掩蓋不了傳統業務收縮的寒意。

歐洲汽車供應商協會甚至發出警告，若轉型進度持續受阻，到 2030 年歐洲汽車供應商產業恐有高達 35 萬人面臨失業風險，這預示著一個舊大陸「工業孤島」化危機的到來。

這場危機的根源，在於全球汽車產業正從以引擎、變速箱為核心的「舊大陸」，加速向以電池、馬達、智慧電控為核心的「新大陸」遷移。

在這場權力轉移的過程中，一股來自東方的颶風正加速舊時代的落幕。以華為、比亞迪、寧德時代、地平線等為代表的中國供應鏈企業，正利用在智慧座艙、自動駕駛與三電系統領域的全端技術優勢，向博世等傳統巨頭發動衝鋒。

中國企業憑藉著更靈活的研發節奏、更貼近市場的反應速度以及全產業鏈的成本優勢，正在重新定義未來汽車的靈魂。

從博世的「失寵」到中國科技巨頭的「得勢」，這不僅僅是零件市佔的重新分配，更是產業話語權與價值高地的歷史性遷移。博世的大規模裁員，實則是西方傳統供應鏈在「奔跑中換鞋」的無奈掙扎。