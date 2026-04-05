鉅亨網編譯段智恆 2026-04-05 21:50

下週美股將迎來多項關鍵經濟數據與企業財報，包括美國通膨數據、聯準會 (Fed) 會議紀錄，以及多家企業財報，市場將從中觀察通膨走勢、利率政策方向與企業基本面變化，特別是在中東戰事與能源價格攀升背景下，整體市場不確定性仍高。

本週操盤筆記 (0406-0410)

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通膨數據回升壓力浮現 CPI 成市場焦點

市場預期，美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 可能出現回升，主因近期能源價格大幅上漲。美國汽油價格在過去一個月已上漲約 30%，部分地區升至每加侖 4 美元，市場認為通膨可能已觸底，並有機會重新回到 3% 甚至更高水準。

此外，供應鏈成本上升跡象逐漸顯現，ISM 製造業價格指數升至 2022 年 6 月以來高點，顯示企業成本壓力增加，未來數月通膨可能持續升溫。這也將使聯準會在利率決策上面臨更複雜的權衡。

聯準會會議紀錄揭政策分歧 利率方向仍不明朗

Fed3 月會議維持利率不變，但官員間對政策走向看法分歧。一方面，就業市場仍具韌性，另一方面通膨仍高於目標，使決策面臨兩難。

部分官員傾向降息，另一些則認為若通膨維持高檔，不排除升息可能。市場預期，本次會議紀錄將進一步揭露官員對通膨與就業風險的評估，以及未來利率政策的潛在方向。在數據尚未明確之前，聯準會短期內可能維持觀望態度。

企業財報與經濟數據交織 景氣動能受檢視

經濟數據方面，美國去年第四季國內生產毛額 (GDP) 終值預料將再次下修，先前數據已從初估的約 3% 逐步下調至 0.7%，反映消費與政府支出疲弱。市場關注經濟成長動能是否進一步放緩，以及能源成本上升對第一季經濟的影響。

此外，英國服務業採購經理人指數 (PMI) 亦將公布，市場預期在中東局勢與成本上升影響下，經濟活動可能進一步降溫。