鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-30 08:50

又一家網路泡沫明星復活！這家老牌科技公司接棒英特爾、思科重返巔峰 (圖:Shutterstock)

NetApp 周五 (29 日) 終場大漲 22.4% 至每股 174.29 美元，早盤一度大漲 33%，主因是周四盤後公布的 2026 年度第 4 季獲利與營收雙雙優於市場預期。

‌



這波漲勢讓 NetApp 超越 2000 年 10 月 20 日創下的 148.63 美元歷史高點，也創下自 2000 年 12 月 5 日單日勁揚 41% 以來最佳單日表現。

NetApp 正搭上 AI 浪潮。該公司在官網的歷史頁面中寫道：「縱觀發展歷程，NetApp 始終乘著資訊科技浪潮一次又一次向前邁進。」

財報顯示，NetApp 的全年營收、毛利、營業利益與現金流等財務指標都創下多項歷史新高。

這家公司正搭上 AI 浪潮，執行長 George Kurian 指出，公司旗下的智慧雲端資料基礎設施平台，正協助企業客戶推動由 AI 驅動的數位轉型。

強勁展望進一步提振投資人信心，讓市場相信 NetApp 仍有能力持續搭乘 AI 熱潮。該公司預估新一年度營收將落在 73-76 億美元區間、調整後 EPS 介於 8.70 至 9.0 美元之間，優於分析師所估的 72 億美元、8.54 美元。

然而，愈來愈多網路泡沫時代的科技公司創下歷史新高，也難免再度引起投資人對人工智慧 (AI) 泡沫的擔憂與討論。