成立33周年！輝達股價含息總漲幅464000% 專家：兩大風險成隱憂

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-06 08:10

AI 晶片巨擘輝達在美西當地時間周日 (5 日) 迎來成立 33 周年，該公司在 1993 年 4 月 5 日由黃仁勳、Chris Malachowsky 和 Curtis Priem 在加州創立。

成立33周年！輝達股價含息總漲幅464000%(圖:shutterstock)

輝達雖曾以遊戲 GPU 聞名，但自 1999 年上市以來，該公司 AI 硬體推動其股價累計上漲 464000%(含股息)。

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目前，輝達在企業 AI 數據中心 GPU 領域佔據近乎壟斷地位，Hopper、Blackwell 及 Blackwell Ultra 晶片算力領先，加上供需緊張，帶動毛利率維持約 75%。輝達旗下 CUDA 軟體生態亦強化客戶黏性與長期使用價值。

但科技媒體《The Motley Fool》報導，自 2022 年 10 月以來的股價近乎垂直上漲或難持續，市場擔憂 AI 泡沫風險。