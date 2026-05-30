鉅亨網編譯許家華 2026-05-30 08:40

在戴爾科技 (DELL-US) 公布震撼市場的財報後，人工智慧 (AI) 概念股熱潮再度升溫。美國財經名嘴克雷默 (Jim Cramer) 表示，未來一週可能成為科技股與 AI 產業的重要轉折點，尤其輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳即將在台北國際電腦展 (COMPUTEX) 發表主題演講，市場期待新產品與 AI PC 布局進一步揭曉。

克雷默在 CNBC 節目《瘋狂星期一》中指出，戴爾科技最新一季財報堪稱近年最令人震撼的業績表現之一。他表示，回頭檢視這段歷史時刻，市場或許會認為這正是戴爾全面接管電腦產業主導權的關鍵轉折點。

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戴爾科技日前公布 2027 會計年度第一季財報，受惠於 AI 伺服器需求爆發，單季營收年增近 88%，AI 伺服器營收更暴增 757% 至 161 億美元，經調整每股盈餘達 4.86 美元，遠優於市場預期的 2.94 美元。財報公布後，戴爾科技股價單日飆升 32.76%，創下公司歷史最大單日漲幅。

儘管 AI 基礎建設相關企業今年持續主導美股行情，但克雷默指出，AI 龍頭輝達近期反而成為大型科技股中的相對落後者。不過，他認為這種情況可能很快出現改變。

黃仁勳將於下週在台北 COMPUTEX 發表主題演講。克雷默表示，COMPUTEX 歷來都是輝達重要的產品發表舞台，也是公司未來發展方向的重要宣示時刻，市場預期此次活動可能帶來 AI PC、新一代晶片平台及資料中心技術的最新消息。

展望下週市場焦點，克雷默認為投資人將同時關注多家重量級企業財報與美國就業數據，以判斷 AI 行情是否能進一步擴大。

週一

週二

折扣零售商 Dollar General(DG-US) 公布財報。此前競爭對手 Dollar Tree(DLTR-US) 發布優於預期的業績，克雷默認為 Dollar General 股價有機會出現反彈。

同日晚間，Palo Alto Networks(PANW-US) 也將公布財報。克雷默指出，雖然該公司股價過去經常在財報前上漲、財報後出現獲利回吐，但隨著 AI 帶動網路攻擊威脅升高，市場對資安需求持續增長，可能支撐業績表現。

週三

當日晚間，博通 (AVGO-US) 與 CrowdStrike(CRWD-US)兩家 AI 與資安熱門企業也將公布財報。克雷默認為，博通有機會繳出亮眼成績，但今年股價表現仍落後部分 AI 晶片同業；至於 CrowdStrike 股價近期幾乎呈現拋物線式上漲，即使財報亮眼，也可能面臨獲利了結賣壓。

折扣零售商 Five Below(FIVE-US) 同樣將於週三公布業績。克雷默表示，在股價自高點大幅修正後，他對該公司目前評價相當正面。

週四

美國光通訊與網路基礎設施龍頭企業 Ciena(CIEN-US) 發布財報。受惠於 AI 巨頭龐大的數據傳輸與頻寬需求，該股今年已大幅上漲，並於 2026 年 2 月正式重返標準普爾 500 指數（S&P 500），成為 AI 基礎設施板塊的核心企業之一。雖然股價已大漲，但克雷默認為其獨家技術優勢仍有助於未來成長。

週五

壓軸登場的是美國勞工部公布的非農就業報告。市場將藉此評估聯準會 (Fed) 未來降息路徑。克雷默表示，這份數據極為重要，因為就業市場必須呈現適度降溫，才能強化市場對聯準會降息的預期。