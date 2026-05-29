AI伺服器營收狂飆+拿下五角大廈百億合約 戴爾單日暴漲33%創歷史紀錄
鉅亨網編譯許家華
戴爾科技 (Dell Technologies)(DELL-US) 股價週五 (29 日) 暴漲 32.76%，創下公司歷來最大單日漲幅，主因是人工智慧 (AI) 伺服器需求爆發，推動營收出現自 2018 年重新上市以來最快增速。該股今年以來已累計飆升 234%。
戴爾於週四盤後公布 2027 會計年度第一季財報，受惠於搭載輝達 (Nvidia)(NVDA-US)GPU 的 AI 伺服器需求激增，單季營收年增近 88%。其中，AI 伺服器營收更年增 757%，達 161 億美元。經調整後每股盈餘為 4.86 美元，大幅優於市場預期的 2.94 美元。
這波強勁成長令華爾街分析師震驚。Melius Research 科技研究主管 Ben Reitzes 表示，他「從未見過這樣的季度表現」。
Reitzes 接受 CNBC 節目《Squawk on the Street》訪問時指出：「他們在模型中的每一條指標都超標，這不只是 AI 題材，而是執行力極佳。我們原本的預估完全被超越。」
財報公布後，多家投資機構緊急調整對戴爾的評價。摩根士丹利 (Morgan Stanley)(MS-US) 分析師坦言，即便原本預期戴爾本季會「優於預期並上調展望」，但實際結果仍遠超想像。
摩根士丹利在報告中寫道：「這次是我們看錯了，我們的模型與目標價正在重新檢視。這是我們追蹤硬體產業以來，整體表現最令人印象深刻的季度之一，尤其是在整體零組件產業環境充滿變數之際。」
事實上，即使在此次暴漲前，戴爾股價過去一年已接近翻 3 倍。市場也關注公司董事長暨執行長 Michael Dell 與美國總統川普之間日益密切的關係。
根據美國政府倫理申報文件，川普於 2 月 10 日購入價值 100 萬至 500 萬美元的戴爾股票。此前，Michael Dell 與其妻子 Susan Dell 宣布捐贈 62.5 億美元，用於協助為 2500 萬名美國兒童設立「Trump Accounts」帳戶。
本月稍早白宮舉辦母親節活動時，川普公開表示，美國民眾應該「去買一台戴爾」，並感謝 Dell 家族參與 Trump Accounts 計畫。
除了 AI 熱潮帶動業績外，戴爾近期也取得重大政府訂單。公司於週三獲得一項價值 97 億美元的五角大廈合約，將為美軍提供一系列軟體服務。
市場分析指出，AI 基礎建設需求持續擴張，加上政府與企業客戶訂單同步增長，使戴爾成為本輪 AI 伺服器浪潮中的主要受益者之一。投資人也開始重新評估其在 AI 供應鏈中的戰略地位。
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