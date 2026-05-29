AI伺服器營收狂飆+拿下五角大廈百億合約 戴爾單日暴漲33%創歷史紀錄

鉅亨網編譯許家華 2026-05-30 05:55

戴爾科技 (Dell Technologies)(DELL-US) 股價週五 (29 日) 暴漲 32.76%，創下公司歷來最大單日漲幅，主因是人工智慧 (AI) 伺服器需求爆發，推動營收出現自 2018 年重新上市以來最快增速。該股今年以來已累計飆升 234%。

（圖：Shutterstock)

戴爾於週四盤後公布 2027 會計年度第一季財報，受惠於搭載輝達 (Nvidia)(NVDA-US)GPU 的 AI 伺服器需求激增，單季營收年增近 88%。其中，AI 伺服器營收更年增 757%，達 161 億美元。經調整後每股盈餘為 4.86 美元，大幅優於市場預期的 2.94 美元。

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這波強勁成長令華爾街分析師震驚。Melius Research 科技研究主管 Ben Reitzes 表示，他「從未見過這樣的季度表現」。

Reitzes 接受 CNBC 節目《Squawk on the Street》訪問時指出：「他們在模型中的每一條指標都超標，這不只是 AI 題材，而是執行力極佳。我們原本的預估完全被超越。」

摩根士丹利在報告中寫道：「這次是我們看錯了，我們的模型與目標價正在重新檢視。這是我們追蹤硬體產業以來，整體表現最令人印象深刻的季度之一，尤其是在整體零組件產業環境充滿變數之際。」

事實上，即使在此次暴漲前，戴爾股價過去一年已接近翻 3 倍。市場也關注公司董事長暨執行長 Michael Dell 與美國總統川普之間日益密切的關係。

根據美國政府倫理申報文件，川普於 2 月 10 日購入價值 100 萬至 500 萬美元的戴爾股票。此前，Michael Dell 與其妻子 Susan Dell 宣布捐贈 62.5 億美元，用於協助為 2500 萬名美國兒童設立「Trump Accounts」帳戶。

本月稍早白宮舉辦母親節活動時，川普公開表示，美國民眾應該「去買一台戴爾」，並感謝 Dell 家族參與 Trump Accounts 計畫。

除了 AI 熱潮帶動業績外，戴爾近期也取得重大政府訂單。公司於週三獲得一項價值 97 億美元的五角大廈合約，將為美軍提供一系列軟體服務。